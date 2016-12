Γρεβενά: «1ο Μικρό Ποδοσφαιρικό Πρωτοχρονιάτικο Τουρνουά Δεξιοτεχνίας» της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας της ΕΠΣ Γρεβενών (αφίσα)

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία της ΕΠΣ Γρεβενών στο πλαίσιο υποδοχής του νέου έτους, διοργανώνει το πρωί του Σαββάτου 31.12.2016, στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών από τις 11:00 – 14:00 το «1ο Μικρό Ποδοσφαιρικό Πρωτοχρονιάτικο Τουρνουά Δεξιοτεχνίας». Πρόκειται για μια εορταστική εκδήλωση στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά ηλικιών από 4-13ων ετών. Θα περιλαμβάνει μικρές δραστηριότητες ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διεκδικήσουν τα παρακάτω δώρα:



Δώρα Δεξιοτεχνίας:

2 Μπάλες προδιαγραφών FIFA

Δώρα Κλήρωσης:

1 Ζευγάρι Φόρμες

1 Ζευγάρι Ποδοσφαιρικά Παπούτσια

2 Συνδρομές έτους 2017 για τις ακαδημίες της ΕΠΣ Γρεβενών Διάφορα Αθλητικά Αξεσουάρ:

Εδέσματα θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ελάτε φέτος να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος με ένα διαφορετικό τρόπο στο κέντρο της πόλης! Η αφίσα:





ΕΠΣ Γρεβενών

