Χριστούγεννα 2016 στα Γρεβενά: Ο Άη Βασίλης με τα δώρα… (audio)

Σήμερα Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, στις 19:00, θα εμφανιστεί ο Άη Βασίλης στην πλατεία λαχαναγοράς, για να μοιράσει χαρά, χαμόγελα και δωράκια στους μικρούς του φίλους.

Το παράρτημα Γρεβενών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης θα βρίσκεται εκεί για να τον βοηθήσει!

Σας περιμένουμε όλους και όλες να ζεστάνουμε τη βραδιά λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον παλιό χρόνο.





Ο πρόεδρος της ομάδας διάσωσης Γρεβενών Βαγγέλης Νασιάδης, μίλησε στον Star-fm 933:

http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2016/12/starfm-nasiadis-30-12-16-.mp3



Γραφείο Δημάρχου

