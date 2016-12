Το «πολύ ωραίο» τηλεφώνημα του Ομπάμα στον Τραμπ

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Μπορεί λίγες ώρες νωρίτερα να είχε γράψει στο Twitter για μη ομαλή μετάβαση στην εξουσία και για «πολλές εμπρηστικές δηλώσεις του προέδρου Ο», ωστόσο ένα τηλεφώνημα φάνηκε πως ήταν καταλυτικό για να κατευνάσει τον οργισμένο Ντόναλντ Τραμπ. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον απερχόμενο πρόεδρο για προκλητικές δηλώσεις και εμπόδια αλλά όταν ο Μπαράκ Ομπάμα του τηλεφώνησε φαίνεται πως η διάθεσή του άλλαξε. «Μου τηλεφώνησε. Είχαμε μια πολύ, πολύ καλή συζήτηση γενικά για διάφορα. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο τηλεφώνημα, και πιστεύω ότι καλύψαμε αρκετό έδαφος», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Το προσωπικό μας τα πηγαίνει πολύ καλά και εγώ τα πηγαίνω πολύ καλά μαζί του» πρόσθεσε. Νωρίτερα είχε γράψει στο Twitter, με τον γνωστό τρόπο του: «Κάνω το καλύτερο για να αγνοήσω τις πολλές εμπρηστικές δηλώσεις του Προέδρου Ο και τα εμπόδια. Νόμιζα ότι θα ήταν ομαλή μετάβαση – ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!» Donald J. Trump Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT! newsbeast

