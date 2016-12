Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Α.Σ. ΠΥΡΣΟΣ Γρεβενών

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ο ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει το νέο Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Ντοβατζίδης Κων/νος Αντιπρόεδρος: Ορφανίδης Χαράλαμπος Γ. Αρχηγός: Χαντάβας Ευρυβιάδης Γ. Γραμματέας: Γιαννόπουλος Γρηγόριος Ταμίας: Κύρκος Ανδρέας Εφορος γηπέδου: Σαράφας Ευάγγελος Δημοσίων Σχέσεων: Παπαιωάννου Μενέλαος Μέλος: Χρυσής Χαράλαμπος Αναπλ. Μέλη:

Ιωαννίδης Αβραάμ

Κολέτσος Ιωάννης

Μπαλάτσας Δημήτριος faspyrsos.blogspot

