Στη Σανγκάη Σενχουά ο Τέβες με 40 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Ο Κάρλος Τέβες είναι και επίσημα νέος παίκτης της Σανγκάη Σενχουά. Με μία δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ομάδα της Κίνας που έχει προπονητή τον Γκουστάβο Πογιέτ (αντικατέστησε τον Γκρεγκόριο Μανθάνο), επιβεβαίωσε αυτό που ήταν κοινό μυστικό: την συμφωνία με τον Αργεντινό επιθετικό για συμβόλαιο δύο χρόνων. Ο σύλλογος κατέβαλε 11.000.000 ευρώ στην Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Τέβες , ενώ ο μισθός του Αργενινού σταρ θα είναι 40 εκατομμύρια καθαρά ανά σεζόν. Επιπλέον συμφωνήθηκε, πως εάν μετά την πρώτη σεζόν της διετής σύμβασης, ο Τέβες θα ήθελε να αφήσει την Σαγκάη, θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσοστό του ποσού που καταβλήθηκε από τον σύλλογο. Με τη σειρά της η Μπόκα Τζούνιορς θα χρειαστεί να πληρώσει το 60% από τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Παρελθόν αποτελεί για την ομάδα της Κίνας ο Ντεμπά Μπα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα σχέδια του νέου προπονητή. Μαζί με Τέβες, οι ξένοι είναι οι Κολομβιανοί Φρέντι Γκουαρίν και Τζοβάνι Μορένο και ο Νιγηριανός Ομπαφέμι Μάρτινς. Ο Τέβες θα ενταχθεί στην ομάδα τον Ιανουάριο. Η ομάδα ήδη προετοιμάζεται για την φάση των ομίλων του Champion League. Αν όλα πάνε καλά, ο Τέβες, πιο ακριβοπληρωμένος πλέον ποδοσφαιριστής στον κόσμο, θα κάνει το ντεμπούτο του στην διοργάνωση, στις 8 Φεβρουαρίου με την Μπρισμπέιν Ρόαρ από την Αυστραλία. Επόμενος που θα βρεθεί στην Κίνα, θα είναι πιθανότατα ο Φερνάντο Γκάγκο. Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Δεκέμβριος 30th, 2016 at 19:03 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.