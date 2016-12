Ποιοι παίρνουν «άριστα» στο marketing για το 2016

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Αν και πολλοί από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κόσμο μείωσαν αισθητά φέτος το budget για το marketing, αυτό δεν τους απέτρεψε από το να επιστρατεύσουν τη δημιουργικότητά τους και να κατευθυνθούν σε μια πιο «έξυπνη» και ίσως λιγότερο δαπανηρή διαφήμιση. Η Beyonce δεν πλήρωσε τα 5 εκατομμύρια και όμως διαφημίστηκε Η Βeyonce χρησιμοποίησε την εμφάνισή της στο Super Bowl για να διαφημίσει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Formation» και λάνσαρε το τραγούδι της ακριβώς μια μέρα πριν από το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός. Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι της εδώ και 14 μήνες και το Super Bowl στάθηκε αφορμή για να ανακοινώσει επίσης και την παγκόσμια περιοδεία της. Υπό κανονικές συνθήκες μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του Super Bowl κοστίζει περί τα 5 εκατομμύρια δολάρια αλλά για την Beyonce δεν ετίθετο θέμα πληρωμής καθώς είχε η ίδια πληρωθεί για να τραγουδήσει στο event. Η Coca-Cola άλλαξε χρώμα Η Coca-Cola, μία από τις 13 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο με αξία που φθάνει τα 80 δις. δολάρια, επένδυσε στην αλλαγή του design στα κουτιά της. Έτσι, το γνωστό και κλασικό κόκκινο κουτί της coca-cola έχει πλέον και άλλα χρώματα: η coca cola light είναι κόκκινη και γκρι, η zero είναι κόκκινη και μαύρη και η green είναι κόκκινη και πράσινη. Σύμφωνα με τον Marcos de Quinto, επικεφαλής marketing της εταιρείας, αυτή η αλλαγή είναι πολύ σημαντική καθώς «η συσκευασία μας είναι το διακριτικό μας στοιχείο και το ποιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Brexit: Η πιο απλή και αποτελεσματική καμπάνια Αν και το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος πυροδότησε μια έντονη σύγχυση στις αγορές και είχε αλυσιδωτές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις μεταξύ των οποίων και την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, David Cameron, η καμπάνια του Brexit ξεχώρισε για την απλότητα και την αποτελεσματικότητά της: Ένα «Vote leave» ήταν αρκετό για να πείσει τους Βρετανούς να αποχωρήσουν από την Ευρώπη. Pokemon: Σε έναν μήνα είχε κέρδη 200 εκατ.δολάρια Το Pokemon, το παιχνίδι που κατάφερε να αποσπάσει εκατομμύρια οδηγούς λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στις 6 Ιουλίου του 2016 και μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να αποκομίσει 200 εκατομμύρια δολάρια καθαρά κέρδη. Η μεγαλύτερη προβολή στους Ολυμπιακούς του Ρίο Επιχειρήσεις όπως η Samsung, η Coca-Cola και η P&G συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων χορηγών των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο. Οι εταιρείες αυτές σύναψαν τετραετή συμβόλαια αξίας 200 εκατ. δολαρίων. H καλύτερη διαφήμιση του You Tube To YouTube ανακοίνωσε τις πιο δημοφιλείς διαφημίσεις του 2016. Η διαφήμιση με τα περισσότερα views για το 2016 ήταν εκείνη με τον Arnold Schwarzenegger ο οποίος διαφημίζει το νέο παιχνίδι Mobile Strike. Η Unilever ξόδεψε με σύνεση Η Unilever, η οποία είχε αναφέρει ότι δεν θα είχε budget για διαφήμιση (ουσιαστικά τα περιόρισε αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές), υπήρξε πολύ πιο φειδωλή και αρκετά ελεγχόμενη. Όπως ανέφερε η ετήσια αναφορά για το 2015 (και προλόγιζε τις μελλοντικές κινήσεις), «με την ανάπτυξη να αναμένεται να είναι περιορισμένη για το επόμενο διάστημα, είναι σημαντικό να υπάρξει σύνεση σε όλες τις δαπάνες». cnbc

loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Δεκέμβριος 30th, 2016 at 22:04 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.