Ο κΑΙΡός: Στο κλοιό του χιονιά η χώρα – Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες – Ένας νεκρός από την κακοκαιρία! Χωρίς ρεύμα νησιά!

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ένας 76χρονος από τη Ροδόπη έχασε τη ζωή του εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έχει βάλει τη χώρα στην «κατάψυξη». Όπως μεταδίδει το paratiritis-news.gr το θύμα βρισκόταν στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής-Ιάσμου, όταν η κύρια πόρτα της ξεκόλλησε από τους θυελλώδεις ανέμους και έπεσε πάνω του. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής αλλά και του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άντρα, ο οποίος ωστόσο εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Χωρίς ρεύμα από τις 5 το απόγευμα βρίσκονται τα νησιά της Τήνου, της Άνδρου και περιοχές της Μυκόνου, καθώς σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης από συγκεκριμένο δίκτυο.



Χωρίς ρεύμα μέσα στο καταχείμωνο Άνδρος, Τήνος και Μύκονος Χωρίς ρεύμα από τις 5 το απόγευμα βρίσκονται τα νησιά της Τήνου, της Άνδρου και περιοχές της Μυκόνου, καθώς σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης από συγκεκριμένο δίκτυο. Όπως έγινε γνωστό, την πιο κρύα ημέρα του φετινού χειμώνα, σημειώθηκε βλάβη στο υποθαλάσσιο καλώδιο που συνδέει τα νησιά με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με συνέπεια να διακοπεί η παροχή και να βυθιστούν στο σκοτάδι τα τρία νησιά του Αιγαίου. Νέος γύρος χιονιά από τα ξημερώματα Η κακοκαιρία με τα χιόνια στην Αττική θα συνεχίσει να δείχνει τα δόντια της από τα ξημερώματα της Παρασκευής και το Σάββατο, παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Εκτός από την Πάρνηθα, όπου εξακολουθεί να χιονίζει, τις τελευταίες ώρες στην Αττική έχουν υποχωρήσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ο χιονιάς έχει μετακινηθεί προς τη Φθιώτιδα, την Ανατολική Θεσσαλία και την Βόρεια Εύβοια. Προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στα βόρεια προάστια -κυρίως στην Πεντέλη, αλλά και στην Πάρνηθα, όπου ο δρόμος παραμένει κλειστός από τις ταβέρνες και πάνω. Έως αυτή την ώρα είναι ανοιχτοί όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες στην Αττική και τα προάστια, ωστόσο, ο φόβος για τις επόμενες ώρες είναι να προκληθεί παγετός, αφού η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν. Μάλιστα, η αισθητή θερμοκρασία -δηλαδή αυτή που νιώθουμε- θα είναι αρκετούς βαθμούς χαμηλότερα από αυτή που θα δείχνει το θερμόμετρο. Έως τώρα, οι υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών έχουν ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και είναι χαρακτηριστικό ότι στα «επικίνδυνα» σημεία όπως στην Πεντέλη έχουν διανεμηθεί επαρκείς ποσότητες αλατιού, ενώ εκχιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου. Τόσο η Αστυνομία, όσο και η Πυροσβεστική, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό πλάνο και έχει διατεθεί αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό καθώς επίσης μέσα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα. Στο πλαίσιο αυτό διατίθενται συνολικά 889 περιπολικά και 1.800 αστυνομικοί των Υπηρεσιών Τροχαίας και ειδικότερα 241 περιπολικά και 464 αστυνομικοί στον Αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και 648 περιπολικά και 1.336 αστυνομικοί στο λοιπό οδικό δίκτυο. Αντίστοιχα από το Πυροσβεστικό Σώμα σε περιοχές που παρουσιάζονται προβλήματα διατίθεται 50 οχήματα (γερανοφόρα, ερπυστριοφόρα, πλατφόρμες, βοηθητικά κλπ) και 100 πυροσβέστες.

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, βρίσκονται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους Φορείς καθώς και με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνολικά τυχόν προβλήματα. Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των βορειοανατολικών ανέμων που φθάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο. Η πρόβλεψη αναλυτικά Σύμφωνα με το meteo.gr: Την Παρασκευή 30/12 αναμένονται κυρίως τις πρωινές ώρες παροδικές χιονοπτώσεις σε Σποράδες, Ανατολική Στερεά (κυρίως στη Βοιωτία), Εύβοια, Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησο, σε πολύ χαμηλά υψόμετρα (πρόσκαιρα και στα παραθαλάσσια τμήματα), ενώ χιονόνερο ή βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, με τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Από τις απογευματινές ώρες αναμένονται εκ νέου φαινόμενα στις προαναφερόμενες περιοχές, αλλά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανόν τη Θράκη. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 7-8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 7-8 βαθμούς (στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 11 βαθμούς) και στην υπόλοιπη χώρα τους 3-4 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κατά τόπους στα βόρεια ολικός (αρνητικές θερμοκρασίες ολόκληρη την ημέρα).



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο 31/12 και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 01/01/2017, αναμένεται να επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τα φαινόμενα όμως να λαμβάνουν τοπικό χαρακτήρα και μικρότερη ένταση. Ουσιαστική βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Κυριακή 01/01/2017. Συμβουλές προς πεζούς και οδηγούς δίνει η Αστυνομία όταν πρέπει να κινηθούν στους παγωμένους δρόμους: Για τους πεζούς: Να περπατούν με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και νυκτερινές ώρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δρόμοι να είναι παγωμένοι.

Να φροντίσουν να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα όταν πρόκειται να μετακινηθούν.

Να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Να αποφεύγουν να περπατούν στα τμήματα των δρόμων και των πεζοδρομίων όπου υπάρχει παγετός. Παράλληλα, οι οδηγοί: Να φροντίζουν το όχημά τους να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.

Να χρησιμοποιούν πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.).

Να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου αν πρόκειται να ταξιδέψουν.

Να ελέγχουν την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους.

Να φροντίζουν ώστε να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά καύσιμα.

Να μειώνουν ταχύτητα και να αφήνουν αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια.

Να μη φρενάρουν απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπούν της πορείας τους. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν και όταν πρόκειται να επιταχύνουν ή να στρίψουν.

Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί, ιδαιίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.

Να διατηρούν τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός τους πάντα καθαρούς.

Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα για να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός τους.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.

Αν οδηγούν σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγουν τους χιονισμένους χωματόδρομους.

Να έχουν στο νου τους ότι ενδεχομένως να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσουν το όχημά τους όταν οδηγούν σε παγωμένο δρόμο. – Εάν ακινητοποιηθεί το όχημά τους: Να μην προσπαθήσουν να «γκαζώσουν» για να απεγκλωβιστούν, γιατί οι τροχοί κινδυνεύουν να εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά ειδικά σε πολύ χιονισμένα σημεία.

Να μετακινήσουν δεξιά και αριστερά τους τροχούς μερικές φορές προκειμένου να διώξουν το χιόνι από τους τροχούς.

Να ειδοποιήσουν αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Να παραμείνουν στο αυτοκίνητό τους και να ανάβουν τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ώστε η εξάτμιση να είναι καθαρή από χιόνι. protothema

