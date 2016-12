Νεκρός ο Ελληνας πρέσβης στη Βραζιλία -Βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο (εικόνα)

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Νεκρό εντόπισαν οι αρχές της Βραζιλίας τον πρέσβη της Ελλάδας στην χώρα, Κυριάκο Αμοιρίδη, ο οποίος αγνοούνταν από την Δευτέρα. Πριν από λίγο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το πτώμα του Έλληνα πρέσβη απανθρακωμένο μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο που του είχαν βάλει φωτιά, στην περιοχή Νόβα Ιγουάτσου, όπου είχε εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τον τύπο της Βραζιλίας και την αστυνομία οι πινακίδες του λευκού αυτοκινήτου ταιριάζουν με εκείνες του αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει ο Αμοιρίδης.



Η σορός του Έλληνα πρέσβη μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Ινστιτούτο της Νόβα Ιγουάτσου για να εξεταστεί. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς ο Κυριάκος Αμοιρίδης βρέθηκε στο σημείο που εντοπίστηκε νεκρός, αλλά και το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από το θάνατό του. Πάντως οι αρχές είχαν εξαρχής την υποψία ότι η υπόθεση της εξαφάνισης μπορεί να κατέληγε αρνητικά καθώς την αναζήτησή του είχε αναλάβει η υπηρεσία ανθρωποκτονιών του Ρίο ντε Τζανέιρο. Εκπρόσωπος της βραζιλιάνικης αστυνομίας μιλώντας σε βραζιλιάνικη εφημερίδα είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο ο πρεσβευτής της Ελλάδας στη Μπραζίλια να έχει πέσει θύμα απαγωγής. «Δεν εργαζόμαστε πάνω στην υπόθεση της απαγωγής», είχε πει ο εκπρόσωπος εξηγώντας ότι οι απαγωγείς θα είχαν ήδη επικοινωνήσει με την οικογένεια του κ. Αμοιρίδη για να ζητήσουν λύτρα. Ο 59χρονος διπλωμάτης διετέλεσε πρόξενος στο Ρίο από το 2001 ως το 2004, ενώ υπηρετούσε πρέσβης στη Βραζιλία από τον Ιανουάριο του 2015. Ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη. Όταν εξαφανίστηκε βρισκόταν σε χριστουγεννιάτικη άδεια και το κινητό το ήταν απενεργοποιημένο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, την εξαφάνισή του είχε δηλώσει η σύζυγός του.



iefimerida

This entry was posted on Παρασκευή, Δεκέμβριος 30th, 2016 at 07:20 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.