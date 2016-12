Λαμία: Σφίγγει ο κλοιός για τον δολοφόνο της παιδοψυχιάτρου

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ασφυκτικά έχει σφίξει ο κλοιός των αστυνομικών της Ασφάλειας Λαμίας γύρω από τον δολοφόνο της 45χρονης παιδοψυχιάτρου Θώμης Κουμπούρα. Τα Εγκληματολογικά εργαστήρια ανίχνευσαν αποτυπώματα και ίχνη γενετικού υλικού ενός ατόμου που φέρεται να είχε στενή σχέση με το θύμα και θεωρείται θέμα ωρών η εξιχνίαση της υπόθεσης. Το πρωί της Παρασκευής θα γίνει στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά η νεκροτομή στην σορό της 45χρονης, που ενδέχεται να «δώσει» νέα στοιχεία για να ολοκληρωθεί η εικόνα την οποία έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο φερόμενος ως ύποπτος να κληθεί για να δώσει μια πρώτη κατάθεση. Ήδη, έχουν κληθεί στην Ασφάλεια και έδωσαν καταθέσεις στενά συγγενικά πρόσωπα της 45χρονης και τα αδέλφια της, Σάββας και Κώστας. Ο αδελφός της Κώστας, ήταν εκείνος που την αναζήτησε και τελικά τη βρήκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της. «Μόλις μπήκα στο δωμάτιο την είδα μπρούμυτα γεμάτη αίματα έπεσα πάνω της την άγγιξα και της φώναζα «αδελφή σήκω» αυτή δεν ανταποκρινόταν είχε αίματα παντού φοβήθηκα γιατί έβγαζε και από το στόμα και από τη μύτη την άφησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ. Είμαι σοκαρισμένος αυτή η εικόνα δεν φεύγει από το μυαλό μου. Κάνω διάφορες εικασίες, αλλά δεν καταλήγω στο ποιος μπορεί να τη δολοφόνησε με τόση αγριότητα», είπε στο protothema.gr. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί μιλούσαν για έγκλημα μίσους καθώς αυτό έδειχναν οι τουλάχιστον πέντε απανωτές μαχαιριές που δέχθηκε το θύμα με μανία στο λαιμό και το στήθος, παρόλο που αντιστάθηκε και πάλεψε με τον δολοφόνο. Οι έρευνες είχαν στραφεί εξ αρχής σε άτομο το οποίο γνώριζε η Θώμη Κουμπούρα, η οποία του άνοιξε την πόρτα της, καθώς δεν βρέθηκε κάποιο ίχνος διάρρηξης στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της οδού Φοίνικος στην περιοχή Γαλανέικα. Η κηδεία της άτυχης γιατρού θα γίνει στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής από τον Άγιο Αθανάσιο Φθιώτιδας. πρώτο θέμα

