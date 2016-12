ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Ευχαριστήριο στον Ιβάν Σαββίδη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Χρήστος Μίμης



Η ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της κ. IVAN SAVVIDIS για την ηθική και υλική συνδρομή τους στις Ακαδημίες μας σε μια δύσκολη συγκυρία αυτήν την μεταβατική περίοδο που διανύει το ποδόσφαιρό μας. Είμαστε ευγνώμονες τόσο στον ίδιο όσο και στην ΠΑΕ και θα συνεχίσουμε σταθερά συμπαραστάτες σας σε κάθε προσπάθεια που κάνετε για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου. ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

