Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του επιχειρηματία στον Αλμυρό -Τον σκότωσε πρώην υπάλληλός του

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου και το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού, η ανθρωποκτονία του 64χρονου επιχειρηματία Αριστείδη Κολοβού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες (28-12) το πρωί στην οικία του στον Αλμυρό Μαγνησίας. Για την υπόθεση συνελήφθη 36χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της κλοπής. Το χρονικό της υπόθεσης Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης (27/12), ο 36χρονος μετέβη στην οικία του 64χρονου και με αιχμηρό αντικείμενο, του προκάλεσε πολλαπλά τραύματα στη θωρακική και κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσε το αυτοκίνητο του 64χρονου καθώς και χρηματικό ποσό. Κατόπιν συντονισμένων αστυνομικών αναζητήσεων, ο 36χρονος, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν για τον άτυχο 64χρονο, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην οικία του στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού και συνελήφθη. Κατά την αυτοψία και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 22 εκατοστών, το χρηματικό ποσό των (4.400) ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Το σατανικό σχέδιο του δράστη Σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος, ο δράστης μαχαίρωσε το θύμα περισσότερες από δέκα φορές και στη συνέχεια έριξε χλωρίνη ώστε να μην αφήσει πίσω του κανένα αποτύπωμα, έβαλε στο φούρνο αεροζόλ και τον άναψε. Ο δράστης ήθελε να με την πυρκαγιά να εξαφανίσει κάθε ίχνος εγκλήματος, ωστόσο η ασφάλεια του πίνακα ηλεκτροδότησης έπεσε και ο… τέλειος φόνος που πίστευε ότι είχε διαπράξει πήρε άλλη τροπή. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Λεοντάρη Ρουμπίνη, ο θάνατος του άτυχου άνδρα προκλήθηκε από χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος με αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που δικαιολογεί και το λουτρό αίματος στους διαδρόμους ακόμη και στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε ο 64χρονος επιχειρηματίας. iefimerida

