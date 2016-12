Δύο Ελληνες από τα Φάρσαλα κατέκτησαν τη Γερμανία -Εστησαν ντελικατέσεν αλλαντικών στο Ντίσελντορφ

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Δύο φίλοι από τα Φάρσαλα ο Μιχάλης Γιαντσίδης και ο Στέλιος Ζιάμας έχουν «κατακτήσει»την αγορά της Γερμανίας. Αποφάσισαν πριν από ενάμισι χρόνο να έρθουν στο Ντίσελντορφ και να ανοίξουν ένα μαγαζί με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα με την ονομασία Speisen Der Götter GmbH που στα Ελληνικά σημαίνει «Οι τροφές των Θεών». Με όπλο την ποιότητα των επιλεγμένων με αυστηρότητα προϊόντων έστησαν έναν όμορφο χώρο στο Ντίσελντορφ και κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον αρχικά και την ικανοποίηση στη συνέχεια του απαιτητικού καταναλωτικού κοινού της Γερμανίας και όχι μόνο, αφού πελάτες τους είναι Ιάπωνες, Γάλλοι κ.α. Στο κατάστημα βρίσκει κανείς υψηλής ποιότητας εξειδικευμένα προϊόντα που εκπλήσσουν ευχάριστα τους πελάτες, οι οποίοι σιγά – σιγά αρχίζουν και μαθαίνουν τον πλούτο της ελληνικής φύσης και κουζίνας. Ετσι οι Γερμανοί που μέχρι τώρα ήξεραν το γύρο, το σουβλάκι και το τζατζίκι, αρχίζουν και μαθαίνουν το λάδι, το μέλι, το κρασί, τα τυροκομικά της Ελλάδας, αλλά και τον τραχανά, το κριθαράκι, τα γλυκά του κουταλιού και πραγματικά ενθουσιάζονται. Άλλωστε όπως λένε οι δύο τολμηροί Φαρσαλινοί η μεγάλη ικανοποίηση για αυτούς είναι ότι οι πελάτες έρχονται και ξαναέρχονται στο κατάστημα πλέκοντας το εγκώμιο για την ποιότητα των προϊόντων και την άψογη εξυπηρέτηση. Αυτή τη στιγμή στο κατάστημα υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που είναι στο σύνολό τους πιστοποιημένα και επιμελώς ελεγμένα. Οι δυο νέοι μιλούν με χαρά για την δουλειά τους, αναφέροντας οτι στο κατάστημα τους, διαθέτουν αγνό λάδι και μέλι χωρίς συντηρητικά, αλλαντικά και διάφορα άλλα Π.Ο.Π. προϊόντα, όπως επίσης και εκλεκτά κρασιά από όλη την ελληνική επικράτεια. Οι πελάτες τους είναι κυρίως Γερμανοί και Ιάπωνες, αλλά και Γάλλοι. Προμηθεύουν με τα προϊόντα τους μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Γερμανία δείχνοντας έτσι έμπρακτα την διάδοση της ελληνικής κουλτούρας και μεσογειακής διατροφής. Φυσικά τον τελευταίο καιρό έχουν αποτελέσει πόλο έλξης διαφόρων Γερμανικών αλλά και Ελληνικών ΜΜΕ. Με πληροφορίες από ifarsala.gr και thessalianews.gr

