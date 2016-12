Διπλωματικός «πόλεμος»: Οι ΗΠΑ απελαύνουν 35 Ρώσους διπλωμάτες -Πούτιν: Θα έχετε κυρώσεις

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Στα ύψη ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας με φόντο τις αιτιάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για ανάμιξη της Μόσχας σε κυβερνοεπιθέσεις κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ετσι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διέταξε την απέλαση 35 Ρώσων διπλωματών από την Ουάσιγκτον και το Σαν Φρανσίσκο. Οι Ρώσοι διπλωματικοί αξιωματούχοι έχουν χρονικό περιθώριο 72 ωρών για να αποχωρήσουν από το αμερικανικό έδαφος. Σύμφωνα με το RT κίλενουν επίσης και δύο ρωσικές ενώσεις σε Μέριλαντ και Νέα Υόρκη. Στο εκτελεστικό διάταγμα, που υπέγραψε ο Μπάρακ Ομπάμα, επέβαλλε κυρώσεις σε πέντε φορείς και έξι Ρώσους αξιωματούχους. Τα πέντε θεσμικά όργανα είναι: η Επαγγελματική Ενωση Σχεδιαστικών Συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών, το Ειδικό Τεχνολογικό Κέντρο και η Zorsecurity. «Οι κυρώσεις εφαρμόζονται σε άτομα που συμμετείχαν σε «παραποίηση, τροποποίηση, ή προκάλεσαν υπεξαίρεση πληροφοριών με σκοπό ή αποτέλεσμα να εμποδίσουν ή να υπονομεύσουν την εκλογική διαδικασία», σημειώνει το εκτελεστικό διάταγμα. Η ανακοίνωση του Ομπάμα «Οι ενέργειες αυτές ακολουθούν επανειλημμένες κατ’ ιδίαν και δημόσιες προειδοποιήσεις μας προς τη ρωσική κυβέρνηση και αποτελούν μια απαραίτητη και προσήκουσα αντίδραση στην προσπάθεια να πληγούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ, κατά παράβαση των καθιερωμένων διεθνών πρακτικών συμπεριφοράς», τόνισε ο Ομπάμα σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική προεδρία. «Αυτές οι ενέργειες δεν θα αποτελέσουν το σύνολο της αντίδρασής μας στις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας. Θα συνεχίζουμε να κάνουμε διάφορες ενέργειες σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας, ορισμένες από τις οποίες δεν θα δημοσιοποιηθούν», συμπλήρωσε ο Ομπάμα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι μια έκθεση υπηρεσιών της κυβέρνησής του για τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης να επηρεάσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της 8ης Νοεμβρίου και για ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις θα υποβληθεί στο Κογκρέσο τις προσεχείς ημέρες. Ακόμη στην ανακοίνωση ο Ομπάμα καλεί τις «φίλες και σύμμαχες» χώρες των ΗΠΑ να «εργαστούν από κοινού για να αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει τις διεθνείς πρακτικές και να παρέμβει στη δημοκρατική διαδικασία» σε διεθνές επίπεδο. Ο Ομπάμα είχε διαμηνύσει ότι θα προχωρούσε σε αντίποινα για τις «κυβερνοεπιθέσεις» εναντίον των Δημοκρατικών, την ευθύνη για τις οποίες επέρριψε στη Ρωσία, και θεωρεί ότι έπαιξαν ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Χίλαρι Κλίντον. Ο Τραμπ έχει πει ότι «δεν πιστεύει» τις κατηγορίες αυτές, τις οποίες η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει «απρεπείς». Αλλά είναι απομονωμένος ακόμη και στις τάξεις του δικού του κόμματος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των

ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος Πολ Ράιαν, υποστήριξε ότι η Ρωσία «αποπειράται συνεχώς να υπονομεύσει» τα αμερικανικά συμφέροντα και πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα επιβάλλονται με μεγάλη καθυστέρηση. «Αν και η σημερινή ενέργεια της κυβέρνησης είναι καθυστερημένη, είναι ένας προσήκων τρόπος για να τερματιστεί η αποτυχημένη πολιτική των τελευταίων οκτώ ετών έναντι της Ρωσίας», υποστήριξε ο Ράιαν σε ανακοίνωσή του. Ο Ράιαν έκανε επίσης λόγο για ένα «λαμπρό παράδειγμα της αναποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης που κατέστησε την Αμερική πιο αδύναμη στα μάτια του κόσμου». Αντιδρώντας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκρινε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σήμερα θα βλάψουν τη διαδικασία αποκατάστασης των διμερών σχέσεων. Σκληρή αντίδραση Πούτιν: Οι ΗΠΑ θα έχουν αντίποινα Την έντονη αντιδραση του Κρεμλίνου προκάλεσε ο νέος γύρος κυρώσεων των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι αποτελεί μια εξέλιξη η οποία πλήττει τις διμερείς σχέσεις και απείλησε με κυρώσεις από τη Μόσχα. Ο πρόεδρος Πούτιν, πρόσθεσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, θα δώσει εντολή να επιβληθούν «προσήκοντα» αντίποινα στις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την απέλαση 35 διπλωματών που η Ουάσινγκτον θεωρεί κατάσκοπους και κήρυξε ανεπιθύμητους. Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν τέτοιου είδους μέτρα καθώς η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ παραδίδει την εξουσία σε τρεις εβδομάδες. Ρώσος αξιωματουχος: Επιθανάτιος ρόγχος πολιτικών πτωμάτων Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία την Πέμπτη από την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα αποτελούν τον «επιθανάτιο ρόγχο πολιτικών πτωμάτων», υποστήριξε ο Κονσταντίν Καζάτσεφ. «Η απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει λόγο, ούτε πολιτικό και ηθικό δικαίωμα να προχωρά σε τόσο δραστικά και καταστροφικά βήματα στις διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) της Ρωσίας, σε δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. «Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη για τη σκληρή έκφραση που θα χρησιμοποιήσω αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω παρά ως τον επιθανάτιο ρόγχο (…) πολιτικών πτωμάτων», πρόσθεσε ο ίδιος. Εκπρόσωπος Τραμπ: Μπορεί να ακυρώσει τις κυρώσεις αλλά «θα ήταν ασύνετο» Ο Τραμπ μπορεί να ακυρώσει τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, αλλά αυτό θα ήταν «ασύνετο», ανέφερε ανώτερος αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψει κανείς πως η Ρωσία θα πάψει να προσπαθεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, αλλά και εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες χώρες, δήλωσαν στελέχη της κυβέρνησης Ομπάμα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής διάσκεψης με δημοσιογράφους μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης να επιβληθούν νέες κυρώσεις. «Πιστεύουμε ότι αυτά τα βήματα είναι σημαντικά διότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει», επισήμανε ένας από τους αξιωματούχους αυτούς. «Έχουμε κάθε ένδειξη ότι θα επέμβουν σε δημοκρατικές εκλογές σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων εκ των συμμάχων μας στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο ίδιος. iefimerida

