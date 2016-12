Δείτε πως θα λειτουργήσει το Χιονοδρομικό της Βασιλίτσας την περίοδο της Πρωτοχρονιάς

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η Διοίκηση του Ε.Χ.Κ.Β. σας ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1. Τη χρονική περίοδο από Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 θα είναι καθημερινά σε λειτουργία οι εναέριοι αναβατήρες «Φίλιππος» & «Μ. Αλέξανδρος» για χρήση βόλτας. Όλες οι πίστες κλειστές για χιονοδρομία μέχρι νεωτέρας.

2. Από την κορυφή του «Μ. Αλέξανδρος» σε υψόμετρο 2.115m, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ατενίσει στον ορίζοντα την απαράμιλλη θέα της φύσης της Πίνδου καθώς και αναρίθμητες βουνοκορφές, όπως: Τύμφη, Σμόλικας, Γράμμος, Βίτσι, Βόρας, Όλυμπος κλπ.

3. Οι επισκέπτες του Χ/Κ θα μπορούν να απολαύσουν το ζεστό ρόφημά τους σε ένα από τα Σαλέ του Βουνού και τα παιδιά να χαρούν με τα έλκηθρά τους το φρέσκο χιόνι περίπου 15εκ. της χθεσινής χιονόπτωσης

4. Ωράριο λειτουργίας αναβατήρων για χρήσης βόλτας: 10:30 – 15:30. Εισιτήριο: 3ευρώ.

5. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στο όχημά σας.

6. Σας ευχόμαστε Καλή Πρωτοχρονιά! Για την Επιτροπή Διοίκησης Ο Πρόεδρος

Θωμάς Καραγιάννης

