Αυτοί είναι οι κυρίαρχοι του Internet παγκοσμίως

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Προφανώς το παιχνίδι θα «παιζόταν» μεταξύ Google και Facebook, με την Google να ειναι ο οίκος των Ταργκάριεν και το Facebook οι Σταρκ. Οι δυο αυτές υπερδυνάμεις του Διαδικτύου κερδίζουν σε χρήση το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, με την Google να κυριαρχεί σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία και το Facebook να εχει υπέροχη σε Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και την Λατινική Αμερική. Η Ρωσία δεν συμμετέχει στο παιχνίδι των 2 υπερδυνάμεων, κατεβαίνοντας στην «μάχη» με δικό της social network, το VK. Στην Ασία Επισης τα πράγματα ειναι λιγο διαφορετικά. Το Baidu ειναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στην Κίνα, ενώ το Yahoo! εξακολουθεί να χρησιμοποιείται παρα πολυ απο την Ιαπωνία. Στην Κορέα δε, χρησιμοποιούν δίκη τους μηχανή αναζήτησή, το Naver, αφήνοντας την Google δεύτερη. Ο παρακάτω χάρτης δημιουργήθηκε απο το Ινστιτούτο Internet της Οξφορδης με στοιχεία για την χρήση του Internet απο το Alexa. gazzetta

