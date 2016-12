Ανακαλείται εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό λόγω βρώμικων ιόντων

Δεκέμβριος 30th, 2016 by Σταματίνα

Στην ανάκληση εμφιαλωμένου επιτραπέζιου νερού προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο προγράμματος επίσημου ελέγχου για τα εμφιαλωμένα νερά έτους 2016, προέβη σε δειγματοληψία για τον έλεγχο βρωμικών ιόντων του επιτραπέζιου νερού με την εμπορική ονομασία «ΠΑΕ ΟΦΗ Η2Ο», σε συσκευασία 1,5 lt, με αριθμό παρτίδας 6253 και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 9ος /2017, που εμφιαλώνεται από την εταιρεία ΒΟΘΥΛΙΑ ΑΕ, Βραχάσι Λασιθίου. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τη Χημική Υπηρεσία Αιγαίου του ΓΧΚ, διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα σε βρωμικά ιόντα υπερβαίνει την ανώτατη παραμετρική τιμή και το δείγμα χαρακτηρίστηκε μη κανονικό–μη ασφαλές. Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της ανωτέρω παρτίδας και ήδη η παρασκευάστρια εταιρεία έχει ξεκινήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν. newsbeast

