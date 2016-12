H Πάφος είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2017 -Ετοιμες 300 δράσεις με 1.500 καλλιτέχνες

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Σχεδόν 1500 καλλιτέχνες, 152 έργα και 300 δράσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί στην Πάφο και περιμένουν την αλλαγή του χρόνου για να αναλάβει η πόλη τα ηνία της πολιτιστικής πρωτεύουσας 2017. Σε εορταστικούς ρυθμούς και η πόλη Άαρχους της Δανίας, που αποτελεί την δεύτερη πολιτιστική πρωτεύουσα για το έτος. Η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι μια πόλη που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περίοδο ενός χρόνου, στη διάρκεια του οποίου της δίνεται η ευκαιρία να επιδείξει την πολιτιστική της ζωή και την πολιτιστική της ανάπτυξη. Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν παράλληλα με την οργάνωση οι Κύπριοι τα κατάφεραν και ήδη από τον Οκτώβριο είχαν σχεδόν στημένο το οργανόγραμμα των εκδηλώσεων. 28 & 29 Ιανουαρίου 2017 η τελετή έναρξης Από την ενότητα «Μύθος και Θρησκεία» εμπνέεται η τελετή έναρξης στο πλαίσιο του διημέρου εκδηλώσεων έναρξης 28 και 29 Ιανουαρίου 2017. Με αφορμή τον ιδρυτικό μύθο του Πυγμαλίωνα και της Γαλάτειας, που υπενθυμίζει ότι η Πάφος, καρπός της ερωτικής ένωσής τους, είναι ήδη ένα έργο τέχνης, υπό την έννοια ότι η Γαλάτεια είναι ένα άγαλμα που ζωντάνεψε, τίθεται ο κατ’ εξοχήν στόχος του Ανοικτού Εργοστασίου Πολιτισμού, αυτός της επανάκαμψης της Παφου ως τόπου δημιουργικότητας και παραγωγής πολιτισμού. Η εναρκτήρια τελετή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης επανατοποθετεί την Πάφο στον πολιτιστικό χάρτη ως τόπο γόνιμο και δημιουργικό, και το Ανοικτό Εργοστασίο Πολιτισμού ως την κινητήρια δύναμη που δημιουργεί εκείνες τις προυποθέσεις συνάντησης, διαλόγου και ανταλλαγής. Ωστόσο μία απο τις σημαντικότερες στιγμές έχει προγραμματιστεί για την 1η Μαϊου όπου φιλοξενείται η σπουδαία Φιλαρμονική του Βερολίνου, ένα από τα κορυφαία μουσικά σχήματα της Ευρώπης, με εκατοντάδες κονσέρτα, εμφανίσεις και ηχογραφήσεις σε όλο τον κόσμο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κάστρου. Στις εκδηλώσεις έχει προσκληθεί και η Ούτε Λέμπερ για να παρουσιάσει τραγούδια των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολντ Μπρεχτ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φιλοξενία ενός μουσικού συνόλου από το Χαλέπι. Οι εκδηλώσεις στην πλειονότητα τους θα είναι υπαίθριες και οι αρμόδιοι υπόσχονται το καλοκαίρι, την 1η Ιουλίου, μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη. Ωστόσο δεν θέλουν ακόμα να δώσουν λεπτομέρειες για τη βραδιά. Σχεδόν 1500 δημιουργοί, καλλιτέχνες, 152 έργα και 300 δράσεις θα δημιουργήσουν μια χρονιά γιορτή, διαλόγου και ανταλλαγής που αναμφίβολα θα σημαδέψει την Πάφο και τους ανθρώπους της μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της καθημερινότητας προς την μεριά του πολιτισμού, της τέχνης και της ομορφίας. Το 2017 η Πάφος θα παρουσιάσει ένα ποικίλο πρόγραμμα. «Οι λαοί που πέρασαν από εδώ είτε ως ταξιδιώτες, είτε ως κατακτητές, είτε ως έμποροι άφησαν τα ίχνη τους και αυτά είναι εμφανή» λέει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Χρήστος Πατσαλίδης, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής «Πάφος 2017». Το πρόγραμμα θα είναι ένα «μωσαϊκό των πολιτισμών» και «μια γέφυρα των πολιτισμών» τονίζει. Οπως σημειώνει και σε αφιέρωμα της η Deutsche Welle, η κυπριακή πόλη είναι ιδανική για να παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Πάφο θρυλείται ότι αναδύθηκε από τη θάλασσα η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς, ενώ κοντά στο λιμάνι φέρεται να δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Έλληνες, Πέρσες, Άραβες, σταυροφόροι, Οθωμανοί και Βρετανοί άφησαν τα ίχνη τους στο τρίτο σε έκταση νησί της Μεσογείου. Τάφοι, κάστρα, λιμάνια και ναοί μαρτυρούν μια πλούσια ιστορία. Τέχνη και γαστρονομία Μια σειρά από εκδηλώσεις θα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φύση και τον πλούτο των προϊόντων της περιοχής της Πάφου μετατρέποντας την πόλη σε έναν αληθινό Κήπο της Γεύσης, και εγκαθιδρύουν την κουζίνα και τη γαστρονομία ως δημιουργική εμπειρία) ανάμεσα στη φύση και τις τέχνες. Το 2017, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με την ανέλκυση κρασιών, καθώς και την περιοδεία της έκθεσης Οίνου Τέχνη. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσονται και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις, οι οποίες συνδυάζουν την κουζίνα της Πάφου με τις γεύσεις της Ανατολής και της Δύσης, και κορυφώνονται με το Μενού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017, ένα ανοικτό γευσιγνωστικό φεστιβάλ που καλεί το κοινό να συμμετάσχει σ ̓ ένα πραγματικό συμπόσιο γεύσης και τέχνης. Σε αυτό το εγχείρημα συμβάλλουν και οι κοινότητες της Πάφου στο πλαίσιο των καθιερωμένων παραδοσιακών εορτών τους, προσφέροντας στους ντόπιους και τους επισκέπτες της επαρχίας μια περιήγηση σε γεύσεις από την κυπριακή και, κυρίως, την παφιακή γαστρονομική παράδοση. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα ως τις 28 Ιανουαρίου. iefimerida

loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Δεκέμβριος 29th, 2016 at 18:12 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.