Grevena TV || Μπάσκετ Εφήβων ΕΚΑΣΔΥΜ: Ελίμεια – Πρωτέας 50-58 (εικόνες + video)

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Πολλές εικόνες στο facebook…



Νίκη για τους έφηβους του Πρωτέα μέσα στην Άνω Κώμη απέναντι στην ομάδα της Ελίμειας.



Οι παίκτες του Γιάννη Χασιώτη, αν και αγωνίζονταν σε άγνωστο και μικρότερο(!) αγωνιστικό χώρο, δεν δυσκολεύτηκαν την Τετάρτη το απόγευμα να επιβληθούν με 58-50.







































Περισσότερες

Περισσότερες εικόνες στο facebook ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 5-19, 24-34, 37-47, 50-58 Πρωτέας Γρεβενών (Γιάννης Χασιώτης): ΖΗΜΠΡΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ.7(1)ΠΕΝΛΙΔΗΣ 4, ΒΑΓΓΕΛΗ 6, ΝΑΣΙΟΣ, ΔΑΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 19(5), ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 10, ΜΙΜΗΣ, ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 12(1) Ελίμεια (Δημόπουλος Α): ΤΣΙΡΕΚΑΣ 2, ΜΟΥΣΙΟΣ Θ. 15(1), ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΥΝΑΣ 5, ΚΟΝΤΟΣ 13, ΜΟΥΣΙΟΣ 13(3), ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 2

This entry was posted on Πέμπτη, Δεκέμβριος 29th, 2016 at 13:14 and is filed under Grevenatv, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.