Grevena TV || Η Γρεβενιώτισσα μπασκετμπολίστρια Ελένη Φάρρου στις καλύτερες κορασίδες της Ελλάδας (video)

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Δείτε τι δήλωσαν η αθλήτρια, αλλά και η προπονήτρια Δήμητρα Βακουφτσή



Μεγάλη επιτυχία για τις ακαδημίες μπάσκετ του Κεραυνού Αγ. Γεωργίου! Η Ελένη Φάρρου θα βρεθεί και πάλι στις καλύτερες κορασίδες της Ελλάδας!!! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η παίκτρια του Κεραυνού Ελένη Φάρρου επιλέχθηκε στις καλύτερες κορασίδες της Ελλάδας γεννημένες 2002-2003 και θα συμμετάσχει στο 32ο επίσημο τουρνουά Χριστουγέννων «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Η Ελένη Φάρρου μιλά στην camera του Grevena TV:

Αυτή τη φορά το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τσοτυλίου, 3-7 Ιανουαρίου και διοργανώνεται από την ΕΟΚ, το Δήμο Βοΐου και την ΕΚΑΣΔΥΜ. Από τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετάσχουν επίσης δύο αθλήτριες του Απόλλων Πτολεμαΐδας, η Μαρία Τρυφωνίδου και η Ισμήνη Αντωνίου. Να ευχηθούμε σε όλες τις αθλήτριες καλή επιτυχία. Κεραυνός Αγίου Γεωργίου



Η camera του Grevena TV συνάντησε και την προπονήτρια Δήμητρα Βακουφτσή:







