Bloomberg: Πλουσιότεροι έγιναν οι κροίσοι του κόσμου το 2016 -Εβγαλαν 237 δισ. περισσότερα

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Σε μία χρονιά κατά την οποία «λαϊκιστικές δυνάμεις» επικράτησαν σε δημοψηφίσματα και εκλογές ανά τον πλανήτη, οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη Γη είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται κατά 237 δισ. δολάρια από τις αρχές του 2016.



Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, παρά τα απογοητευτικά οικονομικά δεδομένα από την Κίνα στις αρχές του 2016, τη βρετανική ψήφο υπέρ του Brexit στα μέσα του έτους και τη νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές στα τέλη του 2016, οι μεγαλύτερες περιουσίες του πλανήτη κινούνταν σε ισορροπίες τρόμου μεταξύ ημερήσιων κερδών. Οι απογοητευτικοί δείκτες σε ό,τι αφορά την κινεζική οικονομία, σε συνδυασμό με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και – προς το τέλος του έτους – η εκλογή του δισεκατομμυριούχου Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ συνδυάστηκαν με καθαρά κέρδη και ζημίες για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη της τάξης των 4,8 τρισ. δολαρίων ημερησίως, ενώ το 2015 το αντίστοιχο «πάρε – δώσε» σε ημερήσια βάση είχε κινηθεί στα 4,4 τρισ. δολάρια. Το 2016 τελειώνει ως ένα έτος θεαματικό από στη σκοπιά του ρίσκου στα περιουσιακά στοιχεία», αναφέρει ο επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων για τους πελάτες με μεγάλο καθαρό πλούτο της UBS Wealth Management. Πρωταθλητής σε αυτήν την άτυπη κούρσα, ο αμερικανός επενδυτής Γούορεν Μπάφετ, που ανέκτησε τη θέση του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο δύο ημέρες αφότου η νίκη του Τραμπ πυροδότησε το ράλι που ενίσχυσε τον πλούτο του κατά 19% για το έτος, σε 74,1 δισ. δολάρια. Ο Μπιλ Γκέιτς παρέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Amancio Ortega, ο πιο πλούσιος στην Ευρώπη και ιδρυτής της αλυσίδας ενδυμάτων Zara, ήταν στη δεύτερη θέση στο δείκτη για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, μέχρι που την θέση του πήρε ο Μπάφετ τον Νοέμβριο. Ο βασιλιάς των πετρελαίων, Harold Hamm, πρόσθεσε 8,4 δισ. δολ. στην περιουσία του υπερδιπλασιάζοντας την στα 15,3 δισ. δολ.

Παράλληλα, ο Jeff Bezos, ο ιδρυτής της Amazon που διπλασίασε την περιουσία του το 2015, ήρθε πρώτος σε κέρδη μεταξύ των στελεχών στον τομέα της τεχνολογίας για άλλη μια φορά φέτος, μετρώντας κέρδη 7,5 δισ. δολαρίων το 2016. Επεται ο Mark Zuckerberg της Facebook που πρόσθεσε άλλα 5,4 δισ. δολ.

Άλλοι δισεκατομμυριούχοι στον δείκτη είναι ο πατέρας και ο γιος πίσω από την τεκίλα Jose Cuervo, ο κατασκευαστής της Νέας Υόρκης Axel Stawski και ο μεγιστάνας των κατασκευών του Κοσόβου, Behgjet Pacolli.

iefimerida

