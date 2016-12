5 μυστικά Ρωσίδων fashionistas για να παραμένουν ζεστές (και στιλάτες) το χειμώνα

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Μπορεί να θέλεις να αποκτήσεις την φινέτσα των Γαλλίδων, τα ρούχα των Ιταλίδων και τον αέρα των Νεοϋορκέζων γυναικών, αλλά σίγουρα τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα… οι πιο κατάλληλες σε θέματα στιλ είναι οι Ρωσίδες. Γούνινα σκουφιά, μπότες, χοντρά παλτό και κασκόλ είναι τα ρούχα που οι Ρωσίδες δεν αποχωρίζονται από πάνω τους τις ημέρες που η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το 0. Κι αν πιστεύεις ότι το να είσαι στιλάτη στην βαρυχειμωνιά δεν είναι και τόσο εύκολο, 5 Ρωσίδες μπλόγκερς σου δίνουν χρήσιμες συμβουλές για να τα βγάλεις πέρα στις γιορτές (και όχι πίνοντας βότκα φυσικά). Τα πλεκτά της γιαγιάς Η Βαλεντίνα Ζαλίεβα λέει ότι ειδικά στην παιδική της ηλικία δεν αποχωριζόταν τα ρούχα που της έπλεκε η γιαγιά της. Μάλλινα πουλόβερ, κασκόλ και κάλτσες ήταν αυτά που την προστάτευαν από το κρύο. Ωστόσο, επειδή τα πλεκτά της γιαγιάς εκτός από ζεστά είναι και… πολύτιμα, η ίδια αν και μεγάλωσε τα φοράει κάθε φορά που έχει κρύο. Τip: Η ίδια αγαπά τα ζιβάγκο, καθώς είναι ζεστά και σικ. Oversized παλτό Φωτογραφία: Newsmov Οι Ρωσίδες και συγκεκριμένα η Ντάρια Στρόκους επιλέγουν παλτό σε μεγαλύτερο νούμερο απ΄αυτό που φοράνε, έτσι ώστε να βάζουν από μέσα ότι θέλουν (όπως ένα ζεστό πουλόβερ). Η Ντάρια επίσης δεν αποχωρίζεται το παλτό με την γούνικη επένδυση, ώστε να νιώθει όσο πιο ζεστά γίνεται όταν βγαίνει έξω. Tip: Περιορίσου σε ένα ζεστό παλτό, ώστε να μην φοράς 100 πράγματα από μέσα (τεχνική «κρεμμύδι») και σε ένα καλό σακάκι που έτσι κι αλλιώς θα έχεις και την άνοιξη. Πλεκτά φορέματα με ανοιχτό ντεκολτέ Η Βίκα Γκαζίνσκαγια «αποκαλύπτει» ότι οι Ρώσοι δεν πάνε πουθενά χωρίς τη γούνα τους, το παλτό τους (με επένδυση από το μαλλί του πρόβατου) και το κλασικό σκουφί Ushanka. Ωστόσο, η ίδια δεν φορά δέρμα από ζώα γιατί είναι χορτοφαγος. Σε μία έξοδό της θα προτιμήσει μάλλινα ή βαμβακερά ρούχα, όπως ένα πλεκτό φόρεμα με άνοιγμα στο ντεκολτέ. Η Βίκα δεν αποχωρίζεται τις μπότες της και ένα σακάκι κάτω από το παλτό της. Tip: Ένα φουλάρι από μαλλί η δαντέλα είναι και μοντέρνο και θα καλύψει τα αυτιά σου από το κρύο. Ζεστά γάντια, κάλτσες και γούνα Φωτογραφία: Phil Oh Η Ναζίμποβα Αντίλοβα αναφέρει ότι οι Ρώσοι δίνουν μεγάλη έμφαση στο ντύσιμο τους όταν έχει παγωνιά. Δεν πάνε πουθενά χωρίς τις κάλτσες τους, δεν ντύνονται ελαφριά και δεν πίνουν κρύο νερό το χειμώνα για να μην αρρωστήσουν. Οι περισσότεροι προτιμούν την γούνα, μιας και είναι το πιο ζεστό πανωφόρι. Συγκεκριμένα, η Ναζίμποβα δεν αποχωρίζεται το πουλόβερ της δια χειρός Μαίρης Κατράντζου και το ροζ Dior παλτό της. Γούνινες μπότες Φωτογραφία: Adam Katz Sinding Η Άνια Ζιούροβα από παιδί θυμάται ότι δεν αποχωριζόταν με τίποτα τις γούνικες μπότες της, όπου στην Ρωσία ονομάζονται valenki, όπως και το γούνινο παλτό της, τα γάντια της και ένα μαντήλι. Tip: Όσο κρύο κι αν έχει μη ξεχάσεις πως το χαμόγελο και τα ροζ μάγουλα ταιριάζουν με κάθε πανωφόρι. bovary

