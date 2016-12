Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ο ψαράς στα Ίσθμια

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 54χρονος ερασιτέχνης αλιέας που επέβαινε σε ξύλινη λέμβο με το 10χρονο γιο του και αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων. Η βάρκα στην οποία επέβαινε ο 54χρονος αναποδογύρισε υπό αδιευκρίνιστη αιτία, ενώ ο 10χρονος κατάφερε να κολυμπήσει και να βγει στη στεριά. Τον 53χρονο που αναμένεται να παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εντόπισε το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ανέσυρε από τη θαλάσσια περιοχή στέλεχος του λιμενικού σώματος. Στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν, επικρατούσαν άνεμοι έντασης 5 με 6 μποφόρ. newsbeast

