Τρία χρόνια από το ατύχημα του Μίχαελ Σουμάχερ

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τρία χρόνια σιγής…



«Ο Σουμάχερ δεν μπορεί να περπατήσει»… Αυτές είναι οι τελευταίες αξιόπιστες λέξεις για την υγεία του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στη F1, διά στόματος του δικηγόρου του, Φέλιξ Νταμ, στις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό υποστήριξε ο δικηγόρος, ενώπιον του δικαστή σε μια δίκη εναντίον του περιοδικού «Bunte», που ανέφερε ότι ο Μίχαελ πήγε για μια βόλτα με τη βοήθεια των θεραπευτών του και μπόρεσε να κινήσει ένα από τα χέρια του. Από τότε τίποτα περισσότερο. Εάν ο διάσημος πιλότος μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιο τρόπο ή να αναγνωρίσει τους συγγενείς και τους θεραπευτές του, παραμένει απόλυτο μυστικό.



Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από το ατύχημα στο θέρετρο των γαλλικών Άλπεων της Meribel. Μία θλιβερή επέτειος. Τρία χρόνια, κατά τα οποία, το περιβάλλον του, με επικεφαλής την σύζυγό του, Κορίνα και την εκπρόσωπο Τύπου, Σαμπίνε Κεμ, έχει καταφέρει να «χτίσει» ένα τείχος σιωπής και προστασίας για τον καλύτερο οδηγό όλων των εποχών. Περισσότερο από δύο χρόνια στο σπίτι του, ο Μίχαελ Σουμάχερ, βγήκε από κώμα στις 16 Ιουνίου, 2014 και μεταφέρθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γκρενόμπλ στη Λωζάνη της Ελβετίας, που επίσης εγκατέλειψε στις 9 Σεπτεμβρίου, μετά από ένα χρόνο απομόνωσης στην έπαυλή του. Μέρες, μήνες, χρόνια, πέρασαν και τίποτα δεν έγινε γνωστό, εκτός από αναφορές κάποιων λίγων, που τον επισκέφτηκαν, οι οποίοι τόνισαν ότι το βάρος του δεν ξεπερνάει τα 50 κιλά και πως είχε σημαντική απώλεια της μυϊκής μάζας του. «Έχω δει τον Μίχαελ μετά το ατύχημα αρκετές φορές. Προσευχόμαστε κάθε ημέρα για να προχωρήσει. Η ζωή μπορεί να είναι πολύ σκληρή. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και αυτό που του συνέβη είναι τραγικό,» δήλωσε πριν από λίγους μήνες ο Ρος Μπράουν, τέως τεχνικός επικεφαλής στην Benetton και στη συνέχεια στις Ferrari και Mercedes, τελευταία ομάδα που συμμετείχε ο Γερμανός το 2012. Μία 15μελής ιατρική ομάδα, παρακολουθεί τον Γερμανό πιλότο 24 ώρες την ημέρα στο σπίτι του στη Γενεύη, τα έξοδα φροντίδας του ανέρχονται σε περίπου 140.000 ευρώ την εβδομάδα, φτάνοντας από την ημέρα του ατυχήματος, στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον οτιδήποτε περιβάλλει τον διάσημο οδηγό, φαίνεται περισσότερο μύθος από πραγματικότητα. «Η υγεία του Μίχαελ δεν είναι ένα δημόσιο ζήτημα, θα συνεχίσουμε χωρίς σχόλια,» είπε ο Σαμπίνε Κεμ πριν από λίγες ημέρες, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστος προσπαθεί να πουλήσει φωτογραφία του Σουμάχερ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου από την περίοδο της νοσηλείας του μετά το ατύχημα, αντί του ποσού 1 εκατ ευρώ. Την πληροφορία για την ύπαρξη φωτογραφίας, που δείχνει τον Σουμάχερ από κοντινή απόσταση, αλλά και την έναρξη έρευνας, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Γερμανού επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή, Σαμπίνε Κεμ, τονίζοντας ότι ήδη έχει γίνει σχετική καταγγελία. Ο Μίχαελ Σουμάχερ, που στις 3 Ιανουαρίου θα κλείσει τα 48 του χρόνια, υπάρχει επίσης στο Twitter. Ένα προφίλ , που διαχειρίζεται από την Σαμπίνε Κεμ , όπως κάνει με εκείνα στο Facebook και Istagram. Ηδη μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε τους 5000 χρήστες. Εμφανίζονται #keepfighting και #teammichael, και το μήνυμα το μήνυμα «never give up» (δεν τα παρατάς ποτέ). Μια μικρή επιπλέον ώθηση για να βοηθήσει το μεγάλη πρωταθλητή στην δύσκολη ανάρρωση του. Συνεχίζει να αγωνίζεται, έστω κι αν αυτό συμβαίνει μετά από τρία χρόνια ακινησίας.



