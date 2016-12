Τα περίεργα στα πόθεν έσχες των βουλευτών

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Γεμάτη ίντριγκα ήταν η σημερινή μέρα στο ρεπορτάζ της Βουλής καθώς δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες βουλευτών και πολιτικών. Ειδικότερα, κάποια από αυτά εγείρουν ερωτήματα καθώς είναι ή του ύψους ή του βάθους. Καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων αλλά και μηδενικά εισοδήματα περιλαμβάνουν οι δηλώσεις, ενώ κάποιοι πολιτικοί φαίνονται να είναι λάτρεις πολυτελών αυτοκινήτων και μηχανών. Σε ρεπορτάζ που μετέδωσε το Star, το πλουσιότερο ζευγάρι της Βουλής είναι ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου και η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου με περίπου 3 εκατ. δολάρια σε καταθέσεις στον λογαριασμό της κ. Αντωνοπούλου. Σε λίρες έχει επενδύσει η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου. Γνωστός λάτρης των μηχανών, ο Γιάννης Βαρουφάκης με το πόθεν έσχες του να δείχνει πως έχει στην κατοχή του τρεις μηχανές, καθώς και άλλα τόσα αυτοκίνητα. «Μεροκαματιάρηδες» ωστοσο εμφανίζονται αρκετοί από τους βουλευτές. Για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), ο Γιώργος Αμυράς του Ποταμιού εμφανίζει συνολικά εισοδήματα μόλις 787, 45 ευρώ, δηλαδή περίπου 65 ευρώ το μήνα. Ο βουλευτής Σωτήρης Καβαδέλας δηλώνει ετήσιο εισόδημα 1600 ευρώ και μία… Πόρσε. Τέλος ο βουλευτής Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, που εξελέγη με το ΛΑΟΣ (είχε προηγουμένως περάσει από το ΠΑΣΟΚ και τελικά κατέληξε στους ΑΝΕΛ) δηλώνει μόλις 349,20 ευρώ για δύο ολόκληρα χρόνια. Πρωταθλητής στο… πάρκινγκ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Δημαράς, καθώς στην κατοχή του έχει 19 θέσεις παρκαρίσματος. newsbeast

