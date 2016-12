«Σφάζονται» στην οικογένεια του Τζορτζ Μάικλ -Οι μισοί κατηγορούν τους άλλους μισούς που τον άφηναν να πίνει και να καπνίζει μέχρι θανάτου

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Μόλις δύο ημέρες μετά τον θάνατό του, οι συγγενείς του Τζορτζ Μάικλ άρχισαν να «σφάζονται». Φίλος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι η οικογένειά του μαλώνει για τους τελευταίους μοναχικούς μήνες του Τζορτζ Μάικλ. Μέλη της οικογένειάς του ανέφεραν ότι ο Μάικλ είχε αποχωρήσει στο σπίτι του στο Οξφορντσάιρ και αναρωτιούνταν γιατί δεν έκαναν κάτι παραπάνω για να τον βοηθήσουν στη μάχη που έδινε με τα ναρκωτικά. Αλλοι συγγενείς ανέφεραν ότι τους είχαν αποκλείσει από τη ζωή του και ότι δεν ενημερώθηκαν από την οικογένεια για τον θάνατό του, αλλά έμαθαν το νέο από τις ειδήσεις. Μια πηγή δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη οικογένεια και τώρα οι μισοί κατηγορούν τους άλλους μισούς γιατί τον άφηναν να καπνίζει ναρκωτικά μέχρι θανάτου. Εκτοξεύονται αλληλοκατηγορίες». Η ανακοίνωση του θανάτου του Τζορτζ Μάικλ, που εκδόθηκε από την συνεργάτη του Κόνι Φιλίπελο εκ μέρους της οικογένειας και φίλων του τραγουδιστή, ανέφερε ότι όλοι έχουν συγκινηθεί από την απίστευτη αγάπη των φαν του. Ο Μάικλ βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, στο δευτερεύον σπίτι του στο Γκόρινγκ ον Τέιμς στο Οξφορντσάιρ, ανήμερα τα Χριστούγεννα. Ο μάνατζέρ του ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή. Ο τραγουδιστής έδινε μάχη με τα ναρκωτικά επί χρόνια, ενώ δημοσιεύματα τον θέλουν να έκανε και χρήση ηρωίνης. Η μάνατζέρ του, όμως, επέμενε στην ανακοίνωσή της «ότι δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατό του». Ο Λιβανέζος κομμωτής σύντροφός του, Φάντι Φαγιούζ, ο οποίος και τον βρήκε νερκό, είπε ότι ο τραγουδιστής πέθανε ειρηνικά. Ο εξάδελφος του Τζορτζ Μάικλ, Αντρος Γεωργίου, είπε ότι επανειλημμένα είχε παρακαλέσει τον σταρ να λάβει βοήθεια, επειδή φοβόταν ότι οι εθισμοί του θα τον σκότωναν τελικά. Αλλά μια σειρά από καβγάδες είχαν προκαλέσει ρήγμα στη σχέση τους. Εγραψε στο Facebook: «Ο μεγαλύτερός μου φόβος έγινε πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σας παρακαλώ κάποιος να μου πει ότι είναι ψέμα. Ο Γιογκ δεν μπορεί να πέθανε». Η αδελφή του Αντρου Γεωργίου, Κατερίνα, είπε μιλώντας στη Daily Μail: «Το μάθαμε από τις ειδήσεις, στα Χριστούγεννα. Κανείς μας δεν ξέρει τι συνέβη, δεν ξέρουμε τίποτα». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Μάικλ μετά τη νοσηλεία του στην ελβετική κλινική αποτοξίνωσης δεν είχε επαφές με τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του. Είχε επικοινωνία μόνο με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του, Μέλανι και Γιόντα και τον ηλικιωμένο πατέρα του. Ο Τζορτζ Μάικλ υπέφερε από προβλήματα υγείας λόγω της χρόνιας χρήσης κάνναβης, και της κοκαΐνης, αναφέρει η Daily Mail, ενώ η Telegraph σημειώνει ότι πρόσφατα ο σταρ είχε νοσηλευτεί μετά από χρήση ηρωίνης. Οι τελευταίες φωτογραφίες του τον έδειχναν πρησμένο και ωχρό, ενώ απέφευγες τις δημόσιες εμφανίσεις λόγω του παρουσιαστικού του. Είχε εγκαταλείψει το Λονδίνο και περνούσε αρκετό χρόνο στο εξοχικό του στο Γκόρινγκ, όπου ο σύντροφός του Φαγιού και ο πρώην του Κένι Γκος είχαν εντοπιστεί να τριγυρνούν τελευταία. Φίλοι του Μάικλ θυμούνται τις υποσχέσεις έδινε ο σταρ ότι θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να αρχίσει και πάλι τις εμφανίσεις. Ο τραγουδιστής είχε γράψει ήδη ένα single, ετοίμαζε ένα σόλο άλμπουμ και ήταν σε συνομιλίες με τα πρώην μέλη των Wham! για μία και μοναδική συναυλία. Είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του στη στενή του φίλη Σίρλι Χόλιμαν που τραγουδούσε με τους Wham!. Η Σίρλι με τον σύζυγό της θα επισκέπτονταν τον Τζορτζ Μάικλ τη Δευτέρα. Αλλά δεν πρόλαβαν. Ο Ρίτσαρντ Μπλέιντ, ντι τζέι που δούλευε με την μπάντα, είπε στη Daily Mail, ότι η Σίρλι του είχε αποκαλύψει τα σχέδια του Μάικλ πριν το θάνατο του σταρ. «Είναι πραγματικά κρίμα για όλους ότι χάσαμε την ευκαιρία να δούμε μια πραγματικά διασκεδαστική ποπ μπάντα ξανά μαζί στη σκηνή», προσέθεσε. iefimerida

