Σε λευκό κλοιό η χώρα – Συναγερμός σε όλες τις πόλεις για την επέλαση του χιονιά

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η επέλαση του χιονιά σε όλη την Ελλάδα είναι πλέον γεγονός από την Τετάρτη και οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν το πιο δύσκολο σκηνικό για τον φετινό χειμώνα λίγο πριν φύγει το 2016. Επικρατεί εδώ και λίγες ώρες πολικό ψύχος, ενώ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν ακόμη και με ένταση πάνω από 9 μποφόρ, ενώ αναμένεται να πέσει χιόνι ως τις παραλίες αλλά και στο κέντρο της Αττικής.



Ηδη λόγω χιονόπτωσης διακόπηκε από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ στο ρεύμα προς καζίνο, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία. Χιονίζει επίσης εδώ και λίγη ώρα μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα Τζουμέρκα, το Μέτσοβο και την Κόνιτσα. Το χιόνι πέφτει σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, ενώ επί ποδός βρίσκεται η Πολιτική Προστασία στο νομό. Ήδη έχουν συγκροτηθεί συνεργία για τα μηχανήματα, ενώ έχει γίνει και διανομή αλατιού σε περιοχές του δήμου Ιωαννιτών, το οποίο οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εάν υπάρξει ανάγκη. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένονται τη νύχτα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έως και -14 βαθμούς στα ορεινά του νομού Ιωαννίνων. Από χθες μετά τις 20:00 ξεκίνησε χιονόπτωση στις περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Θεσσαλίας και σε υψόμετρο πάνω από τα 200 μέτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του περιφερειακού μετεωρολογικού κέντρου του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, που βρίσκεται στη Λάρισα. Χιονόπτωση αναμένεται και στο Πήλιο, αλλά και στον Όλυμπο.Στη πόλη της Λάρισας, το απόγευμα της Τετάρτης έπεσαν κάποιες νιφάδες χιονιού, όμως, σύμφωνα με την πρόγνωση, δεν προβλέπεται να υπάρξουν έντονες χιονοπτώσεις παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα υπάρξουν στην περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πάντως οι υπηρεσίες τις Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων καιρικών φαινομένων, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τις επόμενες ώρες, αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με ισχυρούς ανέμους και κάποιες χιονοπτώσεις σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Επίσης , αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός, ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) το σκηνικό θα «ντύσουν» οι πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας, οι θυελλώδεις βοριάδες 8-9 μποφόρ στα πελάγη και οι πολικές θερμοκρασίες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες Mικροπροβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των βορείων ανέμων που πνέουν στα πελάγη και φθάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων Κυλλήνη-Κεφαλλονιά και Κυλλήνη-Ζάκυνθος, ενώ κλειστή είναι και η γραμμή Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη. Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων στη γραμμή Βόλος-Σποράδες. Έως τώρα, τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου εκτελούνται κανονικά. Οι επιβάτες πάντως που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν τροποποιήσεις των δρομολόγιων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οδηγίες προστασίας των πολιτών από χιονοπτώσεις και παγετό, από τη γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Οδηγίες προστασίας των πολιτών από χιονοπτώσεις και παγετό εξέδωσε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που βρίσκεται σε ετοιμότητα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.



Συγκεκριμένα, η Γ.Γ.Π.Π συστήνει στους πολίτες να προετοιμαστούν: Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις: – Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες. – Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια). Αν βρίσκεστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης: – Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε. – Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. – Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. – Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης: – Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. – Αλλάξτε πορεία αν βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση. – Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. – Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα, ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι. Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο: – Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα. – Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο. – Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται Χιονοπτώσεις. – Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. – Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.- Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη. – Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες. – Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας. Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών: – Μάθετε που βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης. – Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά. – Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν. – Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. – Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες. – Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν είσαστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ, διαφορετικά αφήστε μια βρύση να στάζει στο κύκλωμα ζεστού νερού. – Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο. – Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων κλπ.). – Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του. – Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια. – Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά. Όταν επικρατήσει παγετός και εφόσον παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης: – Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει»), τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό. – Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό. – Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε. iefimerida

