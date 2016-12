Πώς να ξεφορτωθείς τα δώρα που δεν σου άρεσαν, χωρίς να το καταλάβει κανείς

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Είναι Χριστούγεννα και ανοίγεις το δώρο της μαμάς σου που είναι για πολλοστή χρονιά το ίδιο κλασικό άρωμα (που έχεις βαρεθεί). Η θεία σου, πάλι, σου έφερε κάτι το οποίο απλά αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζεσαι (όχι δεν σου είναι απαραίτητη η τριακοστή κουβέρτα) και η φίλη σου κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου του γούστου σου. Τι πρέπει να τα κάνεις; Να τα ξεφορτωθείς. Αλλά φοβάσαι ότι αν τα επιστρέψει στο κατάστημα, σε αυτό που είναι στη δίπλα γωνία, η ιδιοκτήτρια, που είναι και φίλη της μαμάς σου, θα της το πει. Και το ίδιο μπορεί να συμβεί με την θεία σου και την φίλη σου. Και τι κάνεις σε τέτοια περίπτωση; Υπάρχει λύση, τη βρήκαμε και την παρουσιάζουμε για να σου λύσουμε τα χέρια. Γιατί και από το δώρο που δεν θες θα απαλλαγείς και συγγενείς και φίλους δεν θα κακοκαρδίσεις και δεν θα χάσεις χρόνο στα μαγαζιά. Η λύση δεν είναι άλλη από τη λίστα με τα sites που μπορείς να πουλήσεις τα δώρα που πήρες και δεν σου άρεσαν. Από το eBay και το Amazon μέχρι άλλα λιγότερα γνωστά και φυσικά το νέο εργαλείο του Facebook! Εbay Πιθανότατα δεν χρειάζεται να σου πούμε πολλά για το eBay. Ουσιαστικά εκεί μπορείτε να πουλήσετε οτιδήποτε αν και κατά κοινή ομολογία θεωρείται ιδανικό για έργα τέχνης, κοσμήματα, αναμνηστικά και προϊόντα ομορφιάς.

Τιπ: Θα πρέπει να υπολογίσετε τα έξοδά σας για να στείλετε το δώρο που θέλετε να ξεφορτωθείτε στον νέο του παραλήπτη. Vestiare Collective Τα εικονικά ράφια του Vestiare Collective είναι ασφυκτικά γεμάτα με vintage κομμάτια σχεδιαστών, αλλά και άλλα ρούχα. Ετσι, αν σας χάρισαν ρούχα τα οποία δεν θέλετε δεν έχετε καλύτερη επιλογή από το να τα πουλήσετε στα εν λόγω σάιτ. Πραγματικά σε αυτό το σάιτ είναι εξαιρετικά εύκολο να πουλήσετε κάτι που δεν θέλετε καταρχάς και κατά δεύτερον θα ξετρελαθείτε με όλα όσα θα δείτε στα… ράφια του.

Τιπ: Βγάλτε μια μεγάλη εικόνα του προϊόντος που θέλετε να πουλήσετε. Gumtree Το Gumtree είναι το τέλειο μέρος για να πουλήσεις άλλα αντικείμενα, όπως διακοσμητικά. Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση και με μεγάλη ανταπόκριση. Amazon Το καλύτερο μέρος για να πουλήσετε βιβλία είναι το Amazon. Και όλοι έχουμε στο σπίτι βιβλία και σίγουρα κάποιο θα μας φέρουν και δώρο. Πολλές φορές εις διπλούν. Ή και εις τριπλούν. Facebook Επιπλέον και το Facebook παρέχει πλέον εργαλεία για να μπορείτε να πουλάτε ότι δεν θέλετε. Λίγο πιο αντισυμβατικά, βέβαια. Στην καρτέλα buy & sell, κάνοντας κλικ θα βρείτε όλες τις σχετικές ομάδες που βρίσκονται κοντά σας. bovary

