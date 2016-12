Λάμπρος Χατζηζήσης: «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στο τέλμα» …

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ο πολιτευτής Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, Λάμπρος Χατζηζήσης, κατέθεσε τις θέσεις του στον αγροτικό τομέα της Ν.Δ. παρουσία του τομεάρχη αγροτικού Γιώργου Κασαπίδη (βουλευτή Κοζάνης) και του αναπληρωτή τομεάρχη αγροτικού Γιώργου Στύλιου (βουλευτη Αρτας). Ο κ.Χατζηζήσης ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι: « Ο Αγροτικός τομέας είναι πλέον άμεσα θιγμένος σε επίπεδο φορολογικού και ασφαλιστικού από τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ . Οι Κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και επαγγελματικό μαρασμό. Η μεγάλη μας παράταξη η Ν.Δ. με γοργούς ρυθμούς και με σωστό τρόπο , ετοιμάζεται να διαχειριστεί την εξουσία της χώρας μας και να βγάλει τους παραγωγικούς ανθρώπους από το τέλμα που έφθασαν».



