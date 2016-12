Καλλίγραμη σιλουέτα: 8 τιπς για να κόψεις 500 θερμίδες από την καθημερινή σου διατροφή

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Πώς μπορείς να μειώσεις τις θερμίδες που προσλαμβάνεις μέσα από τη διατροφή σου χωρίς να πεινάσεις; Αυτό το ερώτημα δεν είναι ρητορικό, αλλά υπάρχει απάντηση που μάλιστα υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα στη σιλουέτα σου. Παράγοντες όπως η ηλικία, ο μεταβολισμός, το φύλο και ο σωματότυπος παίζουν μεν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στο πόσο εύκολα μειώνεις το βάρος σου, όταν προσπαθείς να ακολουθήσεις μια σωστή διατροφή, ωστόσο υπάρχουν και μικρά μυστικά που ακόμα και τα supermodels εμπιστεύονται με τα μάτια κλειστά, προκειμένου να υποβοηθήσουν το εγχείρημα τους. Αν θέλεις να χάσεις περιορίσεις την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων κατά 500 και μάλιστα χωρίς γυμναστική, τότε: Μείωσε την ποσότητα του καφέ που πίνεις, μιας και ένας κανονικός λάτε για παράδειγμα σου προσθέτει 60-100 θερμίδες. Απέφυγε και τη ζάχαρη για να γλιτώσεις άλλες 15.

Προτίμησε λεπτές πίτες στο πρωινό σου – τύπου wraps – και αντικατέστησε το κλασικό ψωμί.

Αν υπολογίσουμε ότι μια κουταλιά μαγιονέζα έχει 100 θερμίδες, συν τις υπόλοιπες από τις σάλτσες και ντρέσινγκ που συνοδεύουν τα γεύματα σου, τότε μάλλον πρέπει να περιορίσεις και αυτές τις λιχουδιές.

Κατανάλωσε ένα χυμό φρούτων και ένα χυμό λαχανικών για να γλιτώσεις άλλες 100 θερμίδες.

Μείνε μακριά από τα κοκτέιλ που έχουν υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης και μοιάζουν περισσότερο με επιδόρπιο.

Μαγείρεψε στο γκριλ ή τον ατμό και περιόρισε το λάδι που ρίχνεις στο φαγητό. Έτσι μειώνεις τις θερμίδες ανά 40-50.

Μείωσε ρυθμό κατά τη διάρκεια που καταναλώνεις το γεύμα σου και θα κόψεις έως και 300 θερμίδες.

Κάνε σεξ – δεν το λες και γυμναστική – και θα δεις 200 θερμίδες περίπου να εξαφανίζονται από πάνω σου! bovary

loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Δεκέμβριος 29th, 2016 at 14:24 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.