Η Γρεβενιώτισσα βολεϊμπολίστρια Βασιλική Τζιουβάρα στο κλιμάκιο των παγκορασίδων για την στελέχωση της Εθνικής

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Στο κλιμάκιο των παγκορασίδων, θα συμμετέχει η αθλήτρια του Αστέρα Γρεβενών, Βασιλική Τζιουβάρα ενόψει της συγκρότησης της Εθνικής ομάδας. Ευχόμαστε υγεία, προσωπικές επιτυχίες στην αθλήτρια μας και στην Εθνική ομάδα να καταφέρει τους στόχους της. Αστέρας Γρεβενών



