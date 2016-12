Η απάντηση της εταιρείας που εγκατέστησε τη ρόδα στο Σύνταγμα

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Σταματίνα

Την δική της θέση για την πολύκροτη υπόθεση της τοποθέτησης της ρόδας στην πλατεία Συντάγματος δημοσιοποίησε η εταιρεία, που εξειδικεύεται στην τοποθέτηση και διαχείριση ανάλογου εξοπλισμού σε όλον τον κόσμο και είχε αναλάβει το έργο για την πόλη της Αθήνας. Ειδικότερα η εταιρεία τονίζει πως «η Venus Eurofreight ως έχουσα για την Ελλάδα τα δικαιώματα χρήσης της ρόδας παρατήρησης τύπου GIANT R40 της Ολλανδικής ιδιοκτήτριας και κατασκευάστριας εταιρείας SKYVIEW/VEKOMA επιθυμεί να ενημερώσει για τα ακόλουθα: Σε συνέχεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος και διαγωνιστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ στις 21/11/2016, ανατέθηκε στην εταιρεία μας ως έχουσας το δικαίωμα από τον Ολλανδικό οίκο, η εγκατάσταση στην πλατεία Συντάγματος και λειτουργία μιας τελευταίας τεχνολογίας ρόδας παρατήρησης τύπου GIANT R40. Η ανέγερσή της, πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο και πολύπειρο προσωπικό της ιδιοκτήτριας Ολλανδικής εταιρείας σύμφωνα με τη συμβατική της υποχρέωση και βάση χρονοδιαγράμματος ολοκληρώθηκε στις 22/12/2016. Ο έλεγχος των μελετών και η πιστοποίησή τους από τον ανεξάρτητο φορέα TUV NORD HELLAS ήταν δυνατό να ξεκινήσει μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης και κατόπιν αυτές θα προσκομίζονταν στην επιτροπή του Δήμου για έλεγχο και χορήγηση της άδειας λειτουργίας της. Στην διάρκεια των ελέγχων των μελετών υπήρξαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τον φορέα πιστοποίησης οι οποίες λόγω των εορταστικών ημερών δεν μπόρεσαν να απαντηθούν άμεσα από τους κατασκευαστές. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε με πρωτοβουλία των Ολλανδών ιδιοκτητών της ρόδας μέσω της εταιρείας μας ολιγοήμερη παράταση προκειμένου να προσκομισθούν τα τεχνικά στοιχεία που να απαντούν σε όλα τα ερωτήματα και να υπερκαλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας της ρόδας παρατήρησης. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από τις δημοτικές αρχές σήμερα και συμμορφούμενοι στην απόφαση του Δήμου θα προχωρήσουμε τις επόμενες ημέρες στην αποξήλωσή της. Κλείνοντας επιθυμούμε να επισημάνουμε τα κάτωθι: Η χρήση της ρόδας με πρωτοβουλία του Δήμου θα ήταν δωρεάν για τους πολίτες και για 20 ημέρες από την έναρξη της λειτουργίας της ενώ παράλληλα θα είχε μηδενικό κόστος για τον Δήμο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις περαιτέρω παραμονής της θα ήταν αποτέλεσμα νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ακολουθούσε. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αντίστοιχα εγχειρήματα σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις χρειάστηκαν από έναν έως τρεις μήνες να δοκιμαστούν, να πιστοποιηθούν και να αδειοδοτηθούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ευχόμαστε ότι στο άμεσο μέλλον τόσο οι πολίτες της Αθήνας όσο και οι ξένοι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία των εικόνων της Αθήνας μας από ψηλά». newsbeast

