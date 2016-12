Γρεβενά || Η δοξολογία για το νέο έτος 2017

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την 1η Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11.00 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Γρεβενών, με την ευκαιρία του Νέου έτους, στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ και παρακαλούμε να παραστούν :

– Ο κ. Βουλευτής του Νομού. -Ο κ.Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρος Θεοδώρου – Οι κ. κ. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών. – Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Γρεβενών. – Ο κ. Δήμαρχος – Οι πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί του Νομού – Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. – Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών – Ο κ. Δ/ντής Αστυνομικής Δ/νσης Γρεβενών. – Ο κ. Δ/τής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. – Ο κ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. – Οι κ.κ. Πρωτοδίκες. – Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι. – Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι -O Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Οι κ.κ. Πρόεδροι Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. – Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γρεβενών – Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εν ενεργεία και αποστρατεία με στολή κατά ιεραρχική τάξη. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων. – Οι εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – Ο κ. Πρόεδρος του Συλλόγου Αντιστασιακών περιόδου 1967-1974 – Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών , Σχολικοί Σύμβουλοι , Ειρηνοδίκες, Πταισματοδίκες , με ιεραρχική τάξη. – Οι κ.κ. Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ. ,Οργανισμών ,Ν.Π.Ι.Δ. – Πολιτικά κόμματα. – Οι κ.κ. Τοπικοί Έφοροι Οδηγών. – Αντιπρόσωποι Τύπου. – Οι κ. κ. Πρόεδροι Εμπορικού Συλλόγου και Βιοτεχνών. – Ο κ. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. – Οι κ. κ. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων. – Οι κ.κ. Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων. – Ο κ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών. – Ο κ. Πρόεδρος της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. – Οι κ.κ. Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων. – Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. – Όλος ο Λαός. H προσέλευση των επισήμων στον Ιερό Ναό πρέπει να τελειώσει μέχρι την 09.30 η ώρα. Την 1η Ιανουαρίου 2017 ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός. Επίσης ορίζεται φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών από τη δύση του ηλίου μέχρι και τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα της Δοξολογίας η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών και τα της Τάξεως η Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών. Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση Επίσημης Πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

This entry was posted on Πέμπτη, Δεκέμβριος 29th, 2016 at 16:13 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.