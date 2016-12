Βουλευτής Λάρισας δήλωσε με την σύζυγο του στο πόθεν έσχες μόλις 26,70 ευρώ -Καταθέσεις 1 εκατ.ευρώ ο Παπαδημούλης – Πληθώρα μετοχών στην κατοχή του

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τα 24 πάρκινγκ και τους 34 τραπεζικούς λογαριασμούς

Σχεδόν μηδενικό εισόδημα δήλωσε στο πόθεν έσχες του για το 2015 ο βουλευτής Λάρισας της Ενωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης. Συγκεκριμένα, το εισόδημα που δήλωσε από κοινού με τη σύζυγό του Χριστίνα Σαμολάδου ήταν μόλις 26,70 ευρώ! Σημειώνεται πως το 2014 ο κ. Κατσιαντώνης δεν ήταν βουλευτής. Το onlarissa.gr επικοινώνησε με τον κ. Κατσιαντώνη ο οποίος χαμογελώντας εξήγησε πως προφανώς λόγω του ότι μόλις είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ζούσε για χρόνια, δεν προστέθηκαν τα εκεί φορολογικά στοιχεία, τα οποία όμως ο ίδιος είχε προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής. Το πόθεν έσχες του Γιώργου Κατσιαντώνη





Καταθέσεις 1 εκατ.ευρώ ο Παπαδημούλης – Πληθώρα μετοχών στην κατοχή του Ο Δημήτρης Παπαδημούλης έχει ένα από τα μεγαλύτερα πόθεν έσχες πολιτικών στην χώρα μας. Μάλιστα, οι λογαριασμοί του ιδίου του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της συζύγου του ξεπερνούν το 1 εκατ.ευρώ και έχουν στην κατοχή τους πλήθος μετοχών. Τα εισοδήματα του για το οικονομικό έτος 2014 άγγιξαν τα 81.000 ευρώ, ενώ άλλα 33.000 ευρώ δηλώνει η σύζυγος του η οποία είναι υπάλληλος στον ΟΑΣΠ. Διαθέτει αγροτεμάχιο και βόσκοτοπο. Η σύζυγος του είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας – διαμερισμάτων, οικοπέδου, βοσκότοπων, άλλων ακινήτων (χωρίς να αναφέρει το είδος) Ο κ. Παπαδημούλης έχει μετοχές της ΔΕΗ του ΟΠΑΠ του ΟΤΕ είτε μόνος του ή με τη σύζυγο του. Έχει μερίδια αμοιβαίων κεφάλαιων μαζί με τη σύζυγο του με αξία κτήσης 150.000 ευρώ, 129.000 ευρώ, 90.000 ευρώ, 36.000 ευρώ, 79.326 ευρώ, 60.000 ευρώ, 208.322 ευρώ. Πούλησε επίσης άλλα μερίδια αξίας 211.975 ευρώ. Έχει λογαριασμούς από κοινού με τη σύζυγο του στην Εθνική την Εurobank και στην ΚΒC Bελγίου 542.450 ευρώ. Αλλα 25.000 ευρώ έχει ο ίδιος. Η σύζυγος του έχει σε λογαριασμούς που ορισμένοι «πέρασαν» σε εκείνη από την μητέρα της και τον πατέρα της περί τα 470.000 ευρώ. Το πόθεν έσχες για το 2013





Το πόθεν έσχες για το 2014 Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τα 24 πάρκινγκ και τους 34 τραπεζικούς λογαριασμούς Το πόθεν έσχες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τις 64 εγγραφές ακινήτων… ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (με τους Οικολόγους Πράσινους) Γιώργος Δημαράς στο πόθεν έσχες του 2015 έχει συνολικά 62 εγγραφές για ακίνητα, εκ των οποίων μάλιστα τα 24 είναι πάρκινγκ! Παράλληλα, ο κ. Δημαράς έχει 34 τραπεζικούς λογαριασμούς (που ξεκινούν από μηδενικό υπόλοιπο και φτάνουν τις 38.863,37 ευρώ), ενώ άλλους 5 λογαριασμούς έχει η σύζυγός του. Το πόθεν έσχες του Γιώργου Δημαρά iefimerida

