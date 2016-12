Αυτά που τρως για πρωινό και δεν σε αφήνουν να χάσεις βάρος

Δεκέμβριος 29th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Πρωινό, ο σύμμαχος της καλής υγείας Ενα καλό πρωινό μπορεί να θωρακίσει τον οργανισμό σου, να σου δώσει την απαραίτητη ενέργεια για να αντεπεξέλθεις στις πρώτες υποχρεώσεις της ημέρας, να σου φτιάξει την διάθεση, να σε κάνει να νιώσεις ευεξία. Η ελληνική παράδοση θέλει το πρωινό ως το κύριο γεύμα της ημέρας. Οσο η καθημερινότητα γίνεται πιο ασφυκτική με τους ρυθμούς της, τόσο απαξιώνουμε (χωρίς πολλές φορές να το θέλουμε) την αξία του πρωινού στην ζωή μας. Ενα πρωινό θα πρέπει να συνδυάζει το απαραίτητο ποσοστό βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, φυτικών ινών για να κάνουν τον οργανισμό εύρυθμα να λειτουργήσει. Αν βρίσκεσαι σε διαδικασία να χάσεις βάρος, τότε το πρωινό δεν θα πρέπει να παραλείπεται – μια θέση που υποστηρίζουν ομόφωνα οι διατροφολόγοι-. Ωστόσο πολλές φορές καταναλώνεις τροφές που όχι μόνο δεν βοηθούν την προσπάθειά σου να χάσεις βάρος, αλλά αντίθετα σε επιβαρύνουν.



Τι καταναλώνεις συχνά στο πρωινό και δεν σε αφήνει να χάνεις βάρος; 1) Χυμοί: Τις περισσότερες φορές είναι συμπυκνωμένοι και γεμάτοι ζάχαρη. Δεν περιέχουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά που χρειάζεσαι μέσα στη μέρα. Αν θες οπωσδήποτε να καταναλώσεις χυμό, πιες φυσικό που θα έχεις ετοιμάσει μόνη σου. 2) Κέικ – Μuffins- Κουλουράκια – Ντόνατς: Αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο. Αν περιμένεις να χάσεις εύκολα βάρος με το να καταναλώνεις αυτές τις τροφές, κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Σαφώς πρέπει το πρωινό να έχει θερμίδες και να σου προσφέρει ενέργεια, ωστόσο όλα αυτά τα αρτοπαρασκευάσματα είναι η λάθος πηγή. Τις περισσότερες μάλιστα φορές συνοδεύονται από κομμάτια σοκολάτας, γλάσο και άλλα toppings που τα κάνουν ακόμα πιο επιβαρυντικά. 3) Βagels: Συνήθως συνοδεύονται από cream cheese και βούτυρο. Υδατάνθρακες και θερμίδες χωρίς πρωτείνες και φυτικές ίνες που σε κάνουν να νιώθεις χορτασμένη. Αν θες να φας ένα σάντουιτς, προτίμησε ψωμί ολικής άλεσης και τυρί με χαμηλά λιπαρά. 4) Δημητριακά: Αγαπημένη επιλογή για το πρωινό μας. Τα συνοδεύουμε με γάλα, οι γεύσεις τους ποικίλλουν. Όμως, τα περισσότερα από αυτά έχουν προσθήκη ζάχαρης που επιβαρύνει κατά πολύ τη σιλουέτα μας. Προτίμησε δημητριακά χωρίς επιπλέον ζάχαρη και αν γίνεται συνδυασμένα με ξηρούς καρπούς.



