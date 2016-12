Telegraph: Γιατί δεν φαίνεται να τελειώνει η ελληνική κρίση -Ερχεται νέο καλοκαίρι πίεσης

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Νοσοκομεία δίχως σύριγγες. Λεωφορεία που σκουριάζουν γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για επισκευές. Οι σκηνές αυτές, μοιάζουν περισσότερο με εκείνες που ζουν οι απελπισμένοι κάτοικοι της Βενεζουέλας και όχι οι Ελληνες. Ετσι περιγράφει την κατάσταση στη χώρα μας η Telegraph, σε άρθρο που αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται φως στην άκρη του «τούνελ» της ελληνικής κρίσης, αλλά και προβλέπει ότι έρχεται νέο καλοκαίρι πίεσης για την Ελλάδα. Η Telegraph δεν «βλέπει» να τελειώνει η λιτότητα στη χώρα μας, αναλύοντας το νέο κύκλο εντάσεων που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, ανάμεσα στην Αθήνα, το ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους. Και καταλήγει ότι η περίοδος «ησυχίας» για την Ελλάδα τελείωσε. Το δημοσίευμα κάνει αναφορά στο blog του Πολ Τόμσεν και τις προειδοποιήσεις που αυτό περιελάμβανε, επισημαίνοντας ότι η «μάχη» που δινόταν πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες έγινε τώρα δημόσια. «Και μπορεί να γίνει άσχημη», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.

Αύξηση των εντάσεων Σε μία κίνηση που θεωρήθηκε «σύμβολο ανυπακοής», ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να δώσει χριστουγεννιάτικο δώρο στους συνταξιούχους, δωρεάν σχολικά γεύματα για τα φτωχότερα παιδιά και να ακυρώσει την αύξηση του ΦΠΑ, με τις Βρυξέλλες να «παγώνουν» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, θυμίζει η Telegraph. «Αν και το θέμα λύθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων, με επιστολή από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο προς το Eurogroup, το ΔΝΤ δεν έχει πειστεί ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα επαρκούν. Η υπόλοιπη ευρωζώνη θέλει να αρχίσει να βλέπει αποτελέσματα προτού χορηγήσει περαιτέρω ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα. Με αυτόν τον ρυθμό, είναι απίθανο το ΔΝΤ να μετάσχει στο τρίτο πρόγραμμα διάσωσης», συνεχίζει το δημοσίευμα. Φοβούνται τη σπατάλη Η Telegraph σημειώνει τις προσδοκίες της Κομισιόν για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,7% την επόμενη χρονιά και την αναμενόμενη αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος σε 2%.

Ομως, προσθέτει, σε έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, οι αξιωματούχοι παραμένουν ανήσυχοι ότι η δημοσιονομική σύνεση γρήγορα θα μετατραπεί σε σπατάλη. «Αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν είναι ότι όποτε η Ελλάδα καταφέρνει να πετύχει ένα πλεόνασμα 0,5%, η θέληση αρχίζει να φθίνει και οι άνθρωποι αρχίζουν να θέλουν να ξοδέψουν χρήματα», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα αξιωματούχος των Βρυξελλών. Στο ΔΝΤ οφείλονται ακόμη περίπου 14 δισ. ευρώ από τα προηγούμενα προγράμμα διάσωσης, σύμφωνα με την HSBC, και δεν είναι πρόθυμο να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Αλλωστε, το ανεξάρτητο γραφείο αξιολόγησης έκρινε ότι το Ταμείο έκαμψε τους κανόνες στα προηγούμενα ελληνικά προγράμματα. Ομως οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Φινλανδοί και οι Αυστριακοί έχουν δηλώσει ότι θέλουν το Ταμείο στο τρίτο πρόγραμμα, θυμίζει η Telegraph. «Οι Γερμανοί θέλουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Θέλουν τη φήμη του ΔΝΤ, γιατί δεν εμπιστεύονται την Κομισιόν σε τεχνικό επίπεδο», δήλωσε αξιωματούχος στην εφημερίδα. «Η Κομισιόν στο περιθώριο πάντα παραποιεί τους αριθμούς για να βγαίνουν καλύτερα και θα υπάρξει πολιτική χειραγώγηση της τεχνικής δουλειάς», επεσήμανε η ίδια πηγή. Η Telegraph σημειώνει ότι παρότι δεν υπάρχει απόδειξη για αυτή την παραποίηση, είναι φανερές οι διαφορές ανάμεσα στις οικονομικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ και των Βρυξελλών. Αυτές οι διαφορές προκάλεσαν και την κλιμάκωση της έντασης, μετά από το blog του Πολ Τόμσεν και του Μορίς Ομπστφελντ, που ζήτησαν περικοπές στις συντάξεις και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ο Πιερ Μοσκοβισί αντέδρασε και αυτό προκάλεσε καυστική, όπως τη χαρακτηρίζει το βρετανικό δημοσίευμα, απάντηση του Ταμείου, στην οποία επισημαινόταν ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα είναι πιο γενναιόδωρες από τη Γερμανία. Νέο καλοκαίρι πίεσης; Το κλειδί για την επόμενη δόση των 6,1 δισ. ευρώ που χρειάζεται η Ελλάδα είναι οι μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, επισημαίνει η Telegraph. Ακόμη και σε αυτό το θέμα, υπάρχει η αίσθηση ότι το ΔΝΤ θέλει από την Ελλάδα να κάνει περισσότερα, συνεχίζει το δημοσίευμα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα έχει αρκετά χρήματα μέχρι τον Ιούλιο, όταν πρέπει να πληρώσει στο ΕΚΤ, το ΔΝΤ και τους ιδιώτες ομολογιούχους συνολικά 7 δισ. ευρώ. «Βλέπουμε έναν υψηλό ρίσκο να υπάρξει και πάλι στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα. Αυτό θα καθυστερήσει και την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, πιθανόν τη συμμετοχή του Ταμείου και την άρση των capital controls», εκτίμησε ο Φάμπιο Μπαλμπόνι της HSBC. «Ολα αυτά, σε μία περίοδο στην οποία η Ελλάδα μπορεί να κάνει κι άλλες εκλογές και η Ανγκελα Μέρκελ αντιμετωπίζει τη δική της πολιτική δοκιμασία στη Γερμανία. Η ήσυχη περίοδος για την Αθήνα τελείωσε. Ετοιμαστείτε για ένα ακόμη καλοκαίρι πίεσης», καταλήγει το δημοσίευμα.

iefimerida

