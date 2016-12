4 πράγματα που πρέπει να πετάξεις τώρα από την ντουλάπα σου

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Ρίχνοντας μια καλύτερη ματιά στην ντουλάπα σου, πιο διερευνητική θα εντοπίσεις αντικείμενα που θα σε κάνουν να διερωτηθείς γιατί υπάρχουν ακόμα μέσα σε αυτή. Ο,τιδήποτε περιττό που πιάνει χώρο θα πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα και θα δεις διαφορά στην λειτουργικότητα της ντουλάπας σου. 1) Ρούχα με τρύπες από σκόρο: Για σκέψου καλύτερα: υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβάλεις ποτέ σε κάποια δημόσια εμφάνισή σου ή ακόμα και μέσα στο σπίτι; Δεν είναι λιγάκι αντιαισθητικό; 2) Ρούχα που έχουν λεκιαστεί (τα έχεις πλύνει αλλά ο λεκές παραμένει) και ρούχα που έχουν κιτρινίσει από το χρόνο. 3) Τζιν παντελόνια που δεν σου κάνουν πια: Μπορείς να το δώσεις κάπου όπου υπάρχει ανάγκη. Εσένα δεν σου χρειάζονται πλέον. 4) Μάλλινα που έχουν καταστραφεί (έχουν τρύπες, έχουν ξηλωθεί) bovary

