2 τιπς για να κάνεις τα πουλόβερ σου να μοιάζουν σαν καινούρια

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Όσο το κρύο δυναμώνει, τα πουλόβερ γίνονται αγαπημένο σου item στις καθημερινές σου εμφανίσεις. Λίγες εβδομάδες πριν, ο καιρός, λόγω της υγρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών του, δεν σου επέτρεπε εύκολα να τα φορέσεις. Τα έβγαλες από την ντουλάπα και η εικόνα τους δεν σε ικανοποίησε. Με δύο τιπς μπορούν να αναζωογονηθούν! 1) Αν το πουλόβερ μπήκε στο πλύσιμο, μπορείς να το βάλεις σε μια λεκάνη με κρύο νερό και λίγο μαλακτικό ρούχων για μια ώρα και μετά να το κρεμάσεις σε μια κρεμάστρα από τους ώμους για να μπορέσεις να το τραβήξεις με τα χέρια, ώστε να φτάσει το αρχικό του μέγεθος. 2) Αν το πουλόβερ του έχει βγάλει χνούδια, παίρνεις το ξυράφι και να αρχίσεις να ξυρίζεις το πουλόβερ με απαλές κινήσεις (για να μην τρυπήσει). Θα αρχίσεις να βλέπεις την διαφορά στην όψη του αμέσως. bovary

