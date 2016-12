10 σημάδια που δείχνουν ότι δεν θέλει να είστε άλλο μαζί

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Η ώρα της αλήθειας είναι πάντα ώρα δύσκολη και το «Θέλω να μιλήσουμε» είναι μια φράση που ηχεί σχεδόν «τρομακτικά» μεταξύ των συντρόφων. Η σχέση σου μαζί του μπορεί να πιστεύεις ότι προχωρά, αλλά αν παρατηρήσεις προσεκτικότερα της καθημερινότητά σας, θα δεις ότι υπάρχουν σημάδια που δείχνουν φθορά. Εκείνος μπορεί να μη σου έχει πει ακόμα κατάματα ότι «υπάρχει πρόβλημα», ωστόσο η συμπεριφορά του μπορεί να το δείξει. Αρκεί να την παρατηρήσεις πιο προσεκτικά. Πιο καλή η μοναξιά, αν είσαι ακόμα σε μια σχέση που πνέει τα λοίσθια και με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθεί σύντομα στην οριστική της ρήξη. 1) «Σ’αγαπάω αλλά… φοβάμαι»: Παραδέχεται ότι σε αγαπάει αλλά δεν θέλει να πληγωθεί γιατί έχει δυσάρεστες εμπειρίες από το παρελθόν που δεν θέλει να ξαναζήσει. Το “Σ’αγαπάω” δεν έχει “αλλά”. Όταν το ακούσεις, περίμενε τα χειρότερα οσονούπω… 2) Δεν σε θέλει πια… άβαφη: Ένας άνδρας όταν ποθεί πραγματικά μια γυναίκα, την δέχεται όπως είναι. Ακόμα κι αν κάποιες φορές είναι άβαφη και ατημέλητη. Αν ένας άνδρας ζητά από μια γυναίκα – κάθε φορά που είναι μαζί- να είναι απόλυτα προσεκτική με την εμφάνισή της, τότε σημαίνει ότι πια δεν την δέχεται γι’αυτό που πραγματικά είναι. 3) Έχει αρχίσει να ξεχνά αυτά που έχετε περάσει μαζί: Ο άνδρας που είναι ερωτευμένος μαζί σου και σε θέλει πραγματικά θυμάται όλες τις μικρές λεπτομέρειες της σχέσης σας. Όλα αυτά τα μικρά, «χαζά» πράγματα που σε ένωσαν, όμως, ακόμα περισσότερο. Τώρα δείχνει να μην θυμάται τίποτα και να μην βρίσκει τίποτα ρομαντικό, όπως πριν. Μάλλον κάτι θέλει να πει αυτό… 4) Δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για σημαντικά γεγονότα της καθημερινότητάς σου: Έχεις συνέντευξη για δουλειά; Εχεις να κάνεις μια σοβαρή εξέταση ή περιμένεις κάτι σημαντικό; Εκείνος δεν ενδιαφέρεται καν να ρωτήσει τι συνέβη με την τάδε ή την δείνα (σημαντική για σένα) κατάσταση. Κακό σημάδι. 5) Είστε μαζί αλλά σου λέει ότι θέλει να είστε πλέον πιο… χαλαρά: Εσύ επενδύεις σε εκείνον αλλά ο σύντροφός σου θέλει πια να νιώθει πιο… ελεύθερος, χωρίς τον ασφυκτικό κλοιό της σχέσης. Θέλει σεξ, αλλά όχι εξόδους μαζί σου, κοινές εμπειρίες. Αν τον συνδέει πια μόνο το σεξ μαζί σου, τώρα ήρθε η ώρα να επανεξετάσεις κάποια πράγματα. 6) Το βλέμμα του έχει αλλάξει: Στην αρχή της σχέσης όλα ήταν πιο γλυκά, πιο ρομαντικά. Σε κοιτούσε και πίστευες ότι.. θα λιώσεις. Πλέον το βλέμμα του είναι μερικές φορές ειρωνικό, άλλες επικριτικό, άλλες αδιάφορο. Καμπανάκι! 7) Μιλάει το ένστικτό σου: Δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ δεν έχουμε χειροπιαστά στοιχεία και αποδείξεις ξέρουμε εκ των προτέρων πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση. Μπορεί να μην σου έχει αναφέρει τίποτα περί κρίσης στη σχέση σας, αλλά το ένστικτό σου «μιλάει» και καλό θα ήταν να το ακούσεις… 8) Δεν γελάει πια με κανένα αστείο σου, δεν βρίσκει τίποτα χαριτωμένο:Ο έρωτας συγχωρεί ακόμα και τα πιο κρύα αστεία. Με αυτά συνήθιζε να γελά στην αρχή της σχέσης σας, τώρα όμως όχι. Η φλόγα του έρωτα μάλλον έχει αρχίσει να σβήνει (από την πλευρά του). 9) Απαντά στα μηνύματα με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση- Σχεδόν εξαφανίζεται: Μπορεί να κάνει ακόμα και τρεις μέρες να σου απαντήσει και εσύ νιώθεις να «αρρωσταίνεις» από την προσμονή. Σε θυμάται ότι θέλει να κάνετε σεξ και μετά χάνεται πάλι. Θέλεις να μοιραστείτε κάτι που σου συνέβη αλλά απαντά μετά από… «αιώνες» και εσύ νιώθεις μόνη συνέχεια. Καμπανάκι! 10) Αποφεύγει το σεξ μαζί σου: Δεν θέλει να κάνετε πλέον σεξ τόσο συχνά. Γδύνεσαι μόνη σου πριν την πράξη, νιώθεις μαγκωμένη και αμήχανη και το σεξ γίνεται διεκπεραιωτικά. Η σχέση σας έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα προς το τέλος της. bovary

