Φτιάχνουν σοκολάτα κατά των πόνων περιόδου

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Η σοκολάτα είναι συνδεδεμένη με την περίοδο. Ποια από εσάς δεν έχει ποθήσει ένα κομμάτι της πριν και κατά την διάρκεια των δύσκολων ημερών. Ωστόσο, η σοκολάτα δεν αποτελεί μία τροφή που μπορεί να μας βοηθήσει κατά την έμμηνο ρύση, όπως ας πούμε το σπανάκι που αναπληρώνει τον πολύτιμο σίδηρο που χάνεται. Ολα αυτά, όμως, μέχρι τώρα, μιας και η σοκολάτα αναβαθμίζεται και μας βοηθάει να απαλλαγούμε από τις κράμπες της περιόδου. Η ελβετική εταιρεία «Chocolate With Love» ισχυρίζεται πως δημιούργησε σοκολάτα, που απαλλάσσει τις γυναίκες από τις κράμπες της περιόδου. Το όνομα αυτής «Frauenmond» που μεταφράζεται ως «το φεγγάρι των γυναικών. Το αφεντικό της εταιρεία της Μαρκ Βίντμερ υποστηρίζει πως μέσα σε 20 λεπτά ξεκινά η κατευναστική επίδραση της σοκολάτας στο σώμα. Η σεροτονίνη του κακάο σε συνδυασμό με 17 βότανα χαλαρώνουν το σώμα, διώχνουν τις κράμπες περιόδου μακριά, αλλά και χαμηλώνουν τα επίπεδα του στρες. Οι δημιουργοί της λένε πως είναι τόσο νόστιμοι που και οι άνδρες θα την λατρέψουν. bovary

