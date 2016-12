Το μυστήριο με τους επιδέσμους στα χέρια της Κέιτ Μίντλετον

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Μπορεί η Κέιτ Μίντλετον να κάνει δημόσιες εμφανίσεις έχοντας πάντα προσεγμένο μανικιούρ, ωστόσο αυτό που δεν λείπει ποτέ από τα χέρια της πέρα από μονόπετρο των αρραβώνων είναι και οι… επίδεσμοι. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ εμφανίζεται πολύ συχνά έχοντας κάποιον επίδεσμο στα δάχτυλά της και κυρίως στον αντίχειρα, τον οποίο είχε καλυμμένο και στην εκκλησία που πήγε τα Χριστούγεννα με τον Πρίγκιπα Τζορτζ. Κι ενώ τα ξένα μέσα στην αρχή έκαναν λόγο για κάποια εγχείριση, η Κέιτ Μίντλεντον φορούσε επιδέσμους στα χέρια ακόμη και πριν πάει στο παλάτι και συγκεκριμένα, όταν οι παπαράτσι την είχαν φωτογραφίσει μετά από έξοδο σε μπαρ του Λονδίνου ως κοπέλα του Γουίλιαμ. Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια τον Νοέμβριο είχε εμφανιστεί με ένα τεράστιο επίδεσμο στο χέρι μετά την συνάντησή της με έναν γάτο. Ωστόσο, το βασιλικό προσωπικό δεν αναφέρει ως «πηγή του κακού» τον γάτο, μιας και οι εμφανίσεις της Δούκισσας με επίδεσμο στα χέρια είναι αρκετές, δείχνοντας έτσι πως η ίδια είναι κάπως απρόσεκτη και κόβεται εύκολα. iefimerida

