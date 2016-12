Πώς να συνεννοηθείτε σε μια χώρα που δεν γνωρίζετε τη γλώσσα

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Το γεγονός ότι μπορεί να μην γνωρίζετε τη γλώσσα του προορισμού που επισκέπτεστε, πολλές φορές μπορεί να αποβεί και αποτρεπτικό από το συγκεκριμένο ταξίδι. Ωστόσο, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για να μην ταξιδέψετε καθώς υπάρχουν έξυπνα tips που αν τα ακολουθήσετε θα δείτε ότι οι αρχικοί σας φόβοι ήταν υπερβολικοί. Ακόμη κι να ταξιδεύετε σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό της Ινδίας. Μάθετε, τουλάχιστον, τα βασικά Το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να είστε προετοιμασμένοι, έχοντας μάθει από πριν, τουλάχιστον, κάποιες βασικές εκφράσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τη συνεννόησή σας με τους ντόπιους και έτσι θα κάνουν τη διαμονή σας στον προορισμό που βρίσκεστε ευκολότερη. Έχετε τις βασικές λεπτομέρειες μαζί σας Μην ξεχάσετε να εκτυπώσετε ή να σημειώσετε κάπου την διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το όνομα του υπεύθυνου από το ξενοδοχείο σας, σε περίπτωση που δεν μπορείτε με κανέναν τρόπο να συνεννοηθείτε και να πάρετε τις κατευθύνσεις που χρειάζεστε από τους ντόπιους. Κατεβάστε την απαραίτητη εφαρμογή μετάφρασης Φροντίστε να έχετε στο κινητό ή το tablet σας μία ειδική εφαρμογή για μεταφράσεις, έτσι ώστε να μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρείτε τη λέξη που ψάχνετε. Οι πιο ρομαντικοί, βέβαια, μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα λεξικό. Προσλάβετε ξεναγό Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα μπορείτε να προσλάβετε έναν ξεναγό έτσι ώστε και να νιώθετε πιο άνετα, αλλά και να καταλαβαίνετε τα πάντα στη γλώσσα της επιλογής σας φυσικά. newsbeast

