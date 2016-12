Σε αυτούς θα μοιραστεί η περιουσία των 200 εκατ. δολαρίων του Τζορτζ Μάικλ (εικόνες)

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ο Τζορτζ Μάικλ «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή τη νύχτα των Χριστουγέννων, σκορπώντας θλίψη στον κόσμο και αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στη διεθνή μουσική σκηνή.

Λίγα 24ώρα μετά τον θάνατό του από καρδιακή προσβολή, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν πού θα πάει η περιουσία του. Σύμφωνα με την Daily Mail, τα βαφτιστήρια του αναμένεται να κληρονομήσουν μεγάλα ποσά από την περιουσία. Ο σταρ ήταν νονός του Ρόμαν και της Χάρλεϊ Μουν Κεμπ, παιδιών του μπασίστα των Spandau Ballet, Μάρτιν Κεμπ. Η Mirror αναφέρει πως μεγάλο μέρος της περιουσίας θα λάβει και ο σύντροφός του, Φάντι Φαουάζ, ο οποίος τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι. Splash News Κληρονόμοι, ακόμη, σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι τα παιδιά της Σίρλεϊ Χόλιμαν, τραγουδίστριας στους WHAM!, οι δύο αδερφές του, Μέλανι και Γιόντα, αλλά και διάφορα ιδρύματα. Σύμφωνα με την Mirror, η περιουσία του εκτιμάται πάνω από 200 εκατ. δολάρια. Ο τραγουδιστής διέθετε δεκάδες ακίνητα, στα οποία συγκαταλέγονται μια έπαυλη στο Όξφορντασαϊρ, αξίας 6,14 εκατ. δολ., άλλη μια αξίας 9,8 εκατ. δολ. στο Χάιγκεϊτ στο Βόρειο Λονδίνο και άλλες πολλές κατοικίες σε Λος Αντζελες και Σίδνεϊ.

iefimerida

