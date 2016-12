Συνταγή: Σαλάτα του Καίσαρα, «πειραγμένη»

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Εχω σεβαστεί τα βασικά υλικά: κοτόπουλο και σαλάτα πράσινη. «Πείραξα» λίγο όλα τα υπόλοιπα: της έβαλα περισσότερα λαχανικά, αβοκάντο και ντοματίνια βελανίδι, και άπλωσα λίγο μπέηκον ξεροψημμένο για νοστιμιά. Τέλος, αφαίρεσα τα ψωμιά από αυτή την υπέροχη σαλάτα που είναι χορταστική και δροσερή χωρίς κρουτόν! Υλικά για Μαρινάδα 1/3 φλυτζανιού μέλι

3 κουταλιές μουστάρδα με σπόρους

2 κουταλιές μουστάρδα mild Dijon

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 κουταλιά γλυκού σκόρδο ψιλοκομμένο

Aλάτι

4 στήθη κοτόπουλου Για την σαλάτα 1/4 φλυτζανιού μπέηκον

Σαλάτα πράσινη και λόλα

1 φλυτζάνι ντοματίνια «βελανίδι», κομμένα στα δύο

1 μεγάλο αβοκάντο, ώριμο

1/2 κρεμμύδι

Λίγο καλαμπόκι από κονσέρβα Εκτέλεση Ετοιμάστε τη μαρινάδα: Ολα τα υλικά μαζί σε μπολ, βυθίζετε το κοτόπουλο για 2 ώρες, στο ψυγείο

Μην πετάξετε τη μαρινάδα, θα την βάλουμε στη σαλάτα

Κόψτε το κοτόπουλο σε λωρίδες

Σε ένα τηγάνι βάλτε ελαιόλαδο και ροδίστε πολύ καλά το κοτόπουλο -Βάλτε το στην άκρη

Καθαρίστε το τηγάνι με χαρτί κουζίνας, κόψτε το μπέηκον και ροδίστε το σε δυνατή φωτιά

Καθαρίστε και πλύντε τις σαλάτες, βάλτε σε πιατέλα το κοτόπουλο, το μπέηκον, το αβοκάντο σε φετούλες, κομμένο κρεμμύδι σε ροδέλες, καλαμπόκι, τα ντοματίνια

Αλάτι και πιπέρι

Μια λύση είναι να ρίξετε 1 κουταλιά νερό στην μαρινάδα και να την χρησιμοποιήσετε στη σαλάτα σας

Αν η ιδέα δεν σας αρέσει, βάλτε τα ίδια υλικά και ξαναφτιάξτε την σος από την αρχή! iefimerida

