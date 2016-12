Πότε πρέπει να σταματήσεις να πίνεις καφέ -3 σημάδια

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Ο καφές είναι ένα πολύ δημοφιλές ρόφημα, το οποίο καταναλώνετε καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, με τη μια κούπα να μην είναι ποτέ αρκετή. Για κάποιους είναι το απαραίτητο boost ενέργειας μετά το πρωινό ξύπνημα, ενώ για άλλους το χωνευτικό έπειτα από ένα γεύμα ή η πρώτη σκέψη που κάνουν όταν πρέπει να παραγγείλουν κάτι στις συναντήσεις με φίλους. Από την άλλη, οι απόψεις γύρω από την συχνή του κατανάλωση διίστανται, καθώς επικρατούν δυο απόψεις: αυτή που θέλει τον καφέ ως ένα εθιστικό προϊόν και η δεύτερη που υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο ρόφημα έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό, χάρη για παράδειγμα της αντιοξειδωτικής του δράσης. Ποια είναι όμως η αλήθεια ως προς αυτό και κατά πόσο αποτελεί λύση το να βγάλετε από την καθημερινότητα σας αυτή την αγαπημένη και μυρωδάτη συνήθεια; Στην πραγματικότητα, θα πρέπει απλά να «ακούσετε» το σώμα σας, για να μπορέσετε να καταλάβετε, αν ο οργανισμός σας αντέχει στην κατανάλωση του καφέ ή αν θα πρέπει να τον περιορίσετε. Ανήσυχη συμπεριφορά Ενα από τα συχνά συμπτώματα της υπερκατανάλωσης καφεΐνης μέσα από το ρόφημα του καφέ είναι η αγχώδης διαταραχή, οι ταχυκαρδίες, καθώς και η νευρικότητα ή η ανήσυχη συμπεριφορά. Αν έχετε παρατηρήσει κάτι από τα παραπάνω, σκεφτείτε μήπως θα πρέπει να ενοχοποιήσετε τη συνήθεια σας. Αϋπνίες Θα έχετε ακούσει να λένε, πως η κατανάλωση του καφέ είναι απαγορευτική κατά τις βραδινές ώρες, αφού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον ύπνο και υπερένταση. Οι επιδράσεις της καφεΐνης διαρκούν για 8 με 14 ώρες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ορίσετε το χρόνο που πίνετε το ρόφημα. Αν ακόμα και με το καθορισμένο ωράριο εξακολουθείτε να μην μπορείτε να απολαύσετε έναν ήσυχο και ήρεμο ύπνο, σταματήστε εντελώς την κατανάλωση. Ναυτία Υποτίθεται πως ο καφές σας χαρίζει ενέργεια για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, όμως δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που έχουν σημειώσει πως η κατανάλωση του έφερε ναυτία και το αίσθημα κόπωσης ή και στομαχόπονο όταν συνοδευόταν από το πρωινό τους γεύμα, εξαιτίας της οξύτητας του. Προτιμήσετε να πίνετε τον καφέ 30 λεπτά πριν από κάθε σας γεύμα και αν το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι αισθητό, μείνετε μακριά του για ένα διάστημα. bovary

