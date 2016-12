Μητέρες με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι πιθανό να γεννήσουν παιδί με επιληψία

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Οι γυναίκες που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, έχουν αυξημένη πιθανότητα να γεννήσουν παιδί που θα εκδηλώσει επιληψία, σύμφωνα με μια νέα δανική επιστημονική έρευνα. Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται μια τέτοια συσχέτιση. Ο ίδιος κίνδυνος για το παιδί δεν φαίνεται να υπάρχει, αν ο πατέρας του είχε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την ‘Ανε Λιλεόρε Ρομ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν δύο εκατομμύρια παιδιά για διάστημα 16 ετών.

Από αυτά, τα 31.500 (ποσοστό 1,6%) εμφάνισαν επιληψία, ενώ τα 13.500 (ποσοστό 0,7%) γεννήθηκαν από μητέρες με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν ρευματοειδή αρθρίτιδα ήδη κατά τη στιγμή της γέννας, ήταν 90% πιθανότερο να εμφανίσουν επιληψία αργότερα.

Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 26% για τα παιδιά των οποίων οι μητέρες διαγνώστηκαν με ρευματοειδή αρθρίτιδα μετά τον τοκετό. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο επιληψίας για τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία εμπλέκουν τον εγκέφαλο, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση.

Αν και η ρευματοειδής αρθρίτιδα δεν πλήττει τον εγκέφαλο, όπως δείχνει η νέα μελέτη, σχετίζεται και αυτή με την επιληψία. Οι Δανοί ερευνητές δήλωσαν ότι προς το παρόν παραμένει άγνωστος ο βιολογικός μηχανισμός που συνδέει αυτές τις δύο παθήσεις. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η μητέρα παράγει αντισώματα που επηρεάζουν το αγέννητο παιδί. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια αυτοάνοση πάθηση που ωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς να επιτίθεται στις αρθρώσεις του.

Διαφέρει από την οστεοαρθρίτιδα, που προκαλείται από μηχανική φθορά των αρθρώσεων. iefimerida

loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Δεκέμβριος 28th, 2016 at 14:58 and is filed under ΥΓΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.