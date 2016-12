Κάνε αυτά τα 17 πράγματα και γίνε super fit το 2017

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλώνει η μόδα των fitness trends που θέλει τον υγιεινό τρόπο ζωής να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. Ωστόσο, μια ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με τις καλές και υγιεινές για τον οργανισμό συνήθειες είναι κάτι παραπάνω από απλή τάση: είναι τα χρόνια που κερδίζετε, η ενέργεια με την οποία γεμίζει το σώμα, η καλή διάθεση που αποκτάτε, καθώς και η ψυχολογία που ανανεώνεται. Με την ευκαιρία του ερχομού της νέας χρονιάς, σας προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ακόμα και στις πιο απαιτητικές σας ημέρες, χωρίς να ξοδέψετε ατέλειωτες ώρες στα γυμναστήρια, παρόλα αυτά θα μπορέσετε να διατηρηθείτε σε φόρμα. Υψώστε το ποτήρι σας για την πρόποση με τους φίλους και πριν πιείτε την πρώτη γουλιά της σαμπάνιας σας, ευχηθείτε σε ένα υγιές και καλλίγραμμο σώμα. Το 2017… Ξεκινήστε κάθε ημέρα σας με ένα μεγάλο ποτήρι νερό, για να ενεργοποιήσετε το μεταβολισμό σας.

Αφιερώστε πέντε με δέκα λεπτά για να δείτε τον ήλιο και να πάρετε όλη τη θετική του ενέργεια που θα σας ακολουθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περπατήστε μέχρι τη δουλειά ή κάντε ποδήλατο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Αν πάλι είναι μεγάλη η απόσταση, περπατήστε 15 λεπτά στη γειτονιά σας πριν ξεκινήσετε για τη δουλειά.

Είχατε ακούσει ποτέ για τα exercise dates; Αντί να βγείτε για ποτό με τη φίλη ή το φίλο σας, προτιμήστε να πάτε μαζί τους για τρέξιμο ή περπάτημα ή ποδήλατο μια φορά την εβδομάδα.

Εκμεταλλευτείτε το χρόνο των διαφημίσεων ενώ βλέπετε τηλεόραση, για να κάνετε μερικές ασκήσεις γυμναστικής που θα σας τονώσουν.

Μην παίρνετε συρόμενο καλάθι όταν κάνετε ψώνια, αλλά εκείνο με το χερούλι που θα γυμνάσει τα χέρια σας όσο ψωνίζετε. Τα τελευταία λεπτά της σωματικής σας άσκησης είναι και τα πιο σημαντικά. Δώστε όλο σας τον εαυτό, κάντε ένα σπριντ ή μια ακόμα επανάληψη.

Αν έχετε όρεξη για φαγητό από κάποιο εστιατόριο της γειτονιάς σας, ξεχάστε τις παραγγελίες και περπατήστε μέχρι το κατάστημα για να χάσετε μερικές θερμίδες παραπάνω.

Μην ακολουθείτε την ίδια διαδρομή, αλλά επιλέξτε εναλλακτικούς δρόμους που ίσως είναι πιο μεγάλοι και θα πρέπει να περπατήσετε περισσότερο.

Ξεχάστε την ευκολία ενός ανελκυστήρα, χρησιμοποιήστε τις σκάλες για όλους τους ορόφους.

Μπείτε στο mood της παιδικής ηλικίας και αφιερώστε χρόνο στα παιδιά σας συμμετέχοντας στο παιχνίδι τους.

Σας αρέσει να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ και να βλέπετε ταινία μετά το βραδινό; Βοηθήστε το στομάχι σας να χωνέψει περπατώντας μερικά τετράγωνα γύρω από το σπίτι σας.

Ανανεωθείτε δοκιμάζοντας ένα διαφορετικό πρόγραμμα γυμναστικής μια φορά το μήνα.

Βαρεθήκατε το διάδρομο του γυμναστηρίου; Μπείτε σε περιπέτειες με αθλητικές δραστηριότητες που σας αρέσουν, όπως η κολύμβηση.

Τολμήστε να βγείτε έξω από τα όρια σας και να κάνετε ότι σας φοβίζει. Αν για παράδειγμα μέχρι τώρα δεν βρίσκατε το κουράγιο για bungee jumping, δείτε το θετικά.

Ο χειμώνας είναι ιδανικός και για σκι. Μέσα σε μια ώρα θα κάψετε έως και 300 θερμίδες.

Επιβραβεύστε τον εαυτό σας για τις υγιεινές συνήθειες που ακολουθεί. Αν πετύχετε τον εβδομαδιαίο σας στόχο, κλείστε ένα ραντεβού για χαλαρωτικό μασάζ. bovary

