Ζάπλουτοι υπουργοί σε… αριστερή κυβέρνηση -Ολα τα ονόματα

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα έχει καταθέσεις πάνω από 340.000 ευρώ

Καταθέσεις, ακίνητα και υψηλά εισοδήματα αποκαλύπτουν τα «πόθεν έσχες» των υπουργών της κυβέρνησης, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη. Τα στοιχεία αφορούν το 2013 και το 2014 και με βάση αυτά, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και η Ράνια Αντωνοπούλου αναδεικνύονται οι πλουσιότεροι της κυβέρνησης, καθώς παρουσιάζουν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας είχε εισοδήματα 161.320 δολάρια ενώ ο υπουργός Οικονομίας 337.104 δολάρια. Ακόμη, εισέπραξαν 1.800.000 δολάρια από πώληση ακινήτου στις ΗΠΑ, ενώ κατέχουν άλλα τέσσερα. Υψηλές είναι και οι καταθέσεις τους σε τράπεζες του εξωτερικού, που φτάνουν σε 3.148.801 δολάρια και σε 22.575 ευρώ. Από αυτές ο κ. Παπαδημητρίου έχει καταθέσεις ύψους 2.450.000 δολαρίων σε Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. Διαθέτουν και χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων το οποίο ανέρχεται σε 241.051 δολάρια και 103.711 ευρώ. Γεροβασίλη: Εισοδήματα άνω των 223.000 ευρώ, καταθέσεις 60 ευρώ Η Ολγα Γεροβασίλη από την άλλη δηλώνει συνολικά εισοδήματα 223.213,15 ευρώ για το 2013. από αυτά, τα 54.625,97 ευρώ είναι αφορολόγητα, ενώ τα ετήσια εισοδήματα του συζύγου της ανέρχονται σε 19.752,66 ευρώ. Ακόμη, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ένα διαμέρισμα 98 τμ, που απέκτησε το 2009 έναντι 132.742,83 ευρώ, ένα αγροτεμάχιο 815 τμ και δικαίωμα σε οικόπεδο 86 τμ, ενώ ο σύζυγός της είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος και ενός αγροτεμαχίου και έχει δικαιώματα σε επίσης ένα διαμέρισμα, ένα κατάστημα και ένα γραφείο. Οι προσωπικές καταθέσεις της κυρίας Γεροβασίλη ανέρχονται σε 16,07 ευρώ και του συζύγου της σε 43,85 ευρώ. Η ίδια έχει στην κατοχή της ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών. Για το 2014 δηλώνει 166.108,16 ευρώ, τα 141.172,97 ευρώ αφορολόγητα, ενώ τα ετήσια εισοδήματα του συζύγου της είναι 19.897,65 ευρώ. Εντυπωσιακή μείωση των καταθέσεων Σταθάκη Ο υπουργός Ενέργειας δήλωσε στο πόθεν έσχες του 2013 (χρήση 2012) καταθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο ύψους 2.178.161,01 ευρώ, ωστόσο στο πόθεν έσχες του 2014 (χρήση 2013) εμφάνισε καταθέσεις μόλις 63.796 ευρώ και του 2015 (χρήση 2014) μόλις 63.376 ευρώ. Δηλαδή, πάνω από 2.100.000 ευρώ «χάθηκαν», χωρίς αυτό να δικαιολογείται από αγορά ακινήτων, μετοχών ή άλλων στοιχείων που καταγράφονται στις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα εξηγήσει τη μεταβολή στο πόθεν έσχες του υπουργού, καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, δεν διαπιστώθηκε οτιδήποτε μεμπτό, πλην των περιπτώσεων των Γιώργου Καρατζαφέρη και Στάθη Μπούκουρα. Το «πόθεν έσχες» Καμμένου Ο υπουργός Αμυνας δήλωσε εισοδήματα 125.232,16, ενώ στην κατοχή του έχει 6 ακίνητα, 3 αυτοκίνητα και ένα φουσκωτό σκάφος 8,3 μέτρων. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 8.538,47 ευρώ. Η περιουσιακή κατάσταση του Τσακαλώτου Το 2014 ο υπουργός Οικονομικών εμφάνισε έντονη δραστηριότητα στην αγοραπωλησία μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.Αίσθηση προκαλούν τα εισοδήματα της συζύγου του, ύψους περίπου 135.000 ευρώ για το 2014, ενώ ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε 75.312 ευρώ. Ακόμη, ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε μερίδιο συμμετοχής σε 6 σπίτια, από τα οποία το ένα είναι μόλις 8 τ.μ. και ένα γραφείο. Από πωλήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εισέπραξε το 2014 103.334,66 ευρώ, ενώ το ίδιο διάστημα τόσο μόνος του όσο και μαζί με τη σύζυγό του προχώρησαν σε νέες επενδύσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους άνω των 200.000 ευρώ. Στις 19/3/2014 ο κ. Τσακαλώτος αγόρασε και 700 μετοχές της «Αυγής», αξίας 3.000 ευρώ. Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι ο υπουργός Οικονομικών το 2014 δήλωσε καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε τρία διαφορετικά νομίσματα. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε μαζί με τη σύζυγό του καταθέσεις ύψους 205.983 ευρώ, 16.279 λιρών Αγγλίας σε τράπεζες της Βρετανίας και 532 δολαρίων. Το ζεύγος δηλώνει δύο αυτοκίνητα. Η δήλωση του Κατρούγκαλου Το 2014 ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε εισοδήματα 64.750 ευρώ και η σύζυγός του 16.817 ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιό του ο κ.Κατρούγκαλος δήλωσε αμοιβαίο κεφάλαιο αξίας κτήσης 4.297 ευρώ. Σε λογαριασμούς δικούς του ή κοινούς με την σύζυγό του ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε καταθέσεις ύψους 281.052,58 ευρώ, ενώ το 2014 η σύζυγός του πούλησε το μερίδιό της 50% από ένα αυτοκίνητο 1.699 κυβικών αντί 2.750 ευρώ. Αίσθηση προκαλεί το ότι για το 2014 ο κ. Κατρούγκαλος έχει δηλώσει και εκποίηση της συμμετοχής του σε Δικηγορική Εταιρεία αλλά και νέα συμμετοχή επίσης σε δικηγορική εταιρεία. Το «πόθεν έσχες» Χουλιαράκη Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών δήλωσε εισοδήματα 75.000 ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ. Η σύζυγός του δήλωσε εισοδήματα 82.000 ευρώ και έχει καταθέσεις σε αγγλικές και ισπανικές τράπεζες ύψους 116.229 ευρώ και 27.231 στερλινών. Ο Γιάννης Μπαλάφας Το «πόθεν έσχες» του υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής περιλαμβάνει καταθέσεις 449.754 ευρώ για το 2014 (χρήση 2013). Ακόμη, αγόρασε ακίνητα, μερίδια σε διαμερίσματα, καταστήματα, και το 2014 είχε εισοδήματα ύψους 20.911 ευρώ και ένα ΙΧ 1.390 κ.ε. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις Κοντονή Αυξημένες εμφανίζονται οι τραπεζικές καταθέσεις του υπουργού Δικαιοσύνης- από 188.493,17 σε 219.228,10 ευρώ, ο οποίος έχει επτά λογαριασμούς. Ακόμη κατέχει έξι ακίνητα και τα εισοδήματά του ήταν 78.786,01 ευρώ το 2014 και 79.949 ευρώ. Στο εξωτερικό οι καταθέσεις Φωτίου Η Θεανώ Φωτίου εμφανίζει σε τράπεζα του εξωτερικού τον κύριο όγκο των καταθέσεών της. Συγκεκριμένα, δύο παλιοί λογαριασμοί της το 2013 είχαν 95.550 λίρες Αγγλίας και το 2014 έπεσαν σε 93.117 λίρες Αγγλίας. Μείωση 50% για τον Πολάκη Τέλος, μειωμένα κατά πάνω από 50% εμφανίζονται τα εισοδήματα του Παύλου Πολάκη, την περίοδο 2012-2014. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, το 2012 είχε εισοδήματα 119.592 ευρώ, το 2013 45.141 ευρώ και το 2014 54.436 ευρώ. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα έχει καταθέσεις πάνω από 340.000 ευρώ Μεγάλο όγκο τραπεζικών καταθέσεων, που προκαλούν εντύπωση, διαθέτει η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα. Η πρώην καθαρίστρια με έντονη συνδικαλιστική δράση που έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο όταν υπέστη επίθεση από αγνώστους με οξύ, έχει λογαριασμούς σε τράπεζα του Βελγίου, της Γαλλίας αλλά της Βουλγαρίας που ξεπερνούν τις 340.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει στην δήλωση περιουσιακής της κατάστασης για το 2014, ο μεγαλύτερος όγκος χρημάτων προέρχεται από δωρεές. Η κυρία Κούνεβα έχει δηλώσει και άλλα 48.083 ευρώ που προέρχονται από την αποζημίωση που λαμβάνει ως ευρωβουλευτής. Το πόθεν έσχες της Κωνσταντίνας Κούνεβα Δείτε όλα τα «πόθεν έσχες» υπουργών και βουλευτών Πόθεν έσχες 2014 (φορολογική χρήση 2013)

Πόθεν έσχες 2015 (φορολογική χρήση 2014)

iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Δεκέμβριος 28th, 2016 at 22:49 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.