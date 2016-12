Ευεργετική η επίδραση του ταγκό στους ασθενείς με Πάρκινσον

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Η λεγόμενη «ταγκοθεραπεία», η οποία βοηθά τους ασθενείς με πάρκινσον να αντιμετωπίζουν με καλύτερο τρόπο την καθημερινότητα, είναι όλο και πιο διαδεδομένη στην Ιταλία. Κυρίως στους βόρειους νομούς της χώρας, έχουν ξεκινήσει συνεργασίες δημόσιων κέντρων υγείας με ειδικούς συνδέσμους οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά και μόνον με την μουσικοθεραπεία. Χορεύοντας ταγκό, αλλά και με ειδικές ασκήσεις για την αναπνοή και την μουσική χαλάρωση, οι ασθενείς καταφέρνουν να ελέγχουν καλύτερα τις κινήσεις τους, ενώ μειώνονται, παράλληλα, και τα κινητικά τους προβλήματα. «Μια συνεχής παρακολούθηση της βοηθητικής αυτής θεραπείας, η οποία βασίζεται στη μουσική και στον χορό, συμβάλλει στο να μπορέσει να επιβραδυνθεί η επιδείνωση της ασθένειας», δηλώνουν υπεύθυνοι του ιταλικού δημόσιου συστήματος υγείας της Πάδοβας. Συνήθως, οι συναντήσεις «ταγκοθεραπείας» διαρκούν μιάμιση ώρα, και οργανώνονται μια φορά την εβδομάδα. «Όταν χορεύουμε, ξεχνάμε το πάρκινσον. Το να αγκαλιάζεις τον παρτενέρ σου και να κινείσαι, να χορεύεις μαζί του, σε κάνει να νιώθεις πιο αισιόδοξα και δυνατός», τονίζουν πολλοί ασθενείς. Στις όλες θετικές επιδράσεις, παράλληλα με τον χορό, συμβάλει και το κλίμα γιορτής και ευθυμίας που συνδέεται, ανέκαθεν, με τα χορευτικά ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή, φυσικά, αυτό που μετρά δεν είναι η όλη επίδοση ή ο εντυπωσιασμός, αλλά η πραγματική, βαθιά, ψυχική διάσταση της συνάντησης δυο ανθρώπων μέσω του χορού, και η ενίσχυση των κινητικών τους ικανοτήτων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, ο αργεντίνικος αυτός χορός βοηθά τους ασθενείς και στην ψυχική τους διάσταση, χαρίζοντάς τους μεγαλύτερη γαλήνη και τη δυνατότητα να επικοινωνούν με πιο ήρεμο τρόπο με τους συγγενείς τους, καθ΄ όλη την διάρκεια της εβδομάδας. Στην Ιταλία, 250.000 άτομα υποφέρουν από πάρκινσον, και σύμφωνα με πολλές προβλέψεις ο αριθμός αυτός μπορεί ακόμη και να διπλασιαστεί μέχρι το 2030. iefimerida

