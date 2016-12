Αυτά είναι τα πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα και όλων των πολιτικών αρχηγών

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Χρήστος Μίμης

Τα πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών και βουλευώτν για τα έτη 2014 (χρήση 2013) και 2015 (χρήσει 2014) έδωσε στη δημοσιότητα η Βουλή. Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές είναι το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού τόσο όσον αφορά τα εισοδήματα του όσο και όσον αφορά τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία. Στο πόθεν έσχες που κατέθεσε το 2014 και αφορά το οικονομικό έτος 2013 δήλωσε εισοδήματα από την βουλευτική δραστηριότητα ύψους 71.071 ευρώ εκ των οποίων τα 46.857 ευρώ αφορολόγητα και 2.462,19 ευρώ από λοιπές πηγές. Στις πέντε τραπεζικές καταθέσεις που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα είχε 19.427 ευρώ. Επίσης, στην κατοχή του έχει ένα διαμέρισμα 114 τ.μ ενώ δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο με μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια. Τέλος, ο κ. Τσίπρας δηλώνει την μηχανή 652 κ.ε. που απέκτησε το 2007. Στο πόθεν έσχες της επόμενης χρονιάς που δίνεται στην δημοσιότητα και αφορά το 2015 (χρήση 2014) δήλωσε βουλευτικά εισοδήματα 71.539 εκ των οποίων τα 46.857 αφορολόγητα και άλλα 2.463 από λοιπές πηγές. Δίχως μεταβολή εμφανίζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς στην κατοχή του παραμένει το διαμέρισμα 114 τ.μ. και η μοτοσυκλέτα. Επίσης, οι τραπεζικές καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.671 ευρώ. Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη Αμετάβλητη είναι η περιουσιακή κατάσταση του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τα έτη 2014-2016 (φορολογικές χρήσεις 2013-2014 αντίστοιχα). Στο πόθεν έσχες 2014 (χρήση 2013) εμφάνισε εισοδήματα από την βουλευτική – υπουργική ιδιότητα ύψους 78.204 ευρώ εκ των οποίων τα 47.876 ευρώ αφορολόγητα. Επίσης από άλλες πηγές είχε εισοδήματα ύψους 8.765 ευρώ. Όπως ο ίδιος δηλώνει η δεύτερη κατηγορία εσόδων προήλθε από πώληση τηλεφωνικού κέντρου 5.500 ευρώ, τόκους 1.188 ευρώ και αγροτικά εισοδήματα 2.076 ευρώ. Αμετάβλητη παρέμεινε και η ακίνητη περιουσία που δήλωσε, ήτοι μια οικία 882 τ.μ. και ακόμα δύο ακίνητα συνολικού εμβαδού περίπου 760 τ.μ. ενώ διαθέτει δικαιώματα 25% σε 3 ακόμα ακίνητα. Το χαρτοφυλάκιο του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνει 16 μετοχές της εταιρείας Samsung αξίας 9.208 ευρώ. Δηλώνει επίσης έξι τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και έναν μηδενικό στην HSBC ο οποίος έκλεισε. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 54.293 ευρώ και περίπου 10.000 δολάρια. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πούλησε ένα ΙΧ 1.390 κ.ε έναντι 9.300 ευρώ και αγόρασε ένα νεότερο, ίδιου κυβισμού με τα ίδια χρήματα. Επίσης, δηλώνει μέτοχος της εμπορικής επιχείρησης Κήρυξ ΑΕ από το 1986 με κεφάλαιο εισφοράς 307.150 ευρώ. Για το έτος 2015 (χρήση 2014) ο κ. Μητσοτάκης δεν εμφανίζει μεταβολή σε ακίνητα και μετοχές. Δηλώνει βουλευτικά εισοδήματα 77.185 ευρώ (τα 46.857 ευρώ αφορολόγητα), 3.791 ευρώ από αγροτικές ενισχύσεις, 1.354 ευρώ από τόκους και οι 6.240 από ενοίκια. Δήλωσε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα (7 ταμιευτηρίου και 1 προθεσμιακό) με συνολικές καταθέσεις περίπου 32.000 ευρώ και 29.180 δολαρίων. Τέλος δηλώνει το ΙΧ που εμφάνισε και στο προηγούμενο όθεν έσχες καθώς και την συμμετοχή του στον Κήρυκα Χανίων. Δημήτρης Κουτσούμπας Βουλευτικά εισοδήματα 31.530,50 ευρώ, καθώς και 31,36 ευρώ (από τόκους καταθέσεων) δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πόθεν έσχες για το 2014. Στην κατοχή του έχει τρία ακίνητα- εκ των οποίων το ένα ημιτελές- ενώ στο ύψος των 17.357,78 ευρώ ανέρχονται οι τραπεζικές του καταθέσεις. Περίπου αντίστοιχα εισοδήματα δήλωσε και για το 2013. Φώφη Γεννηματά Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Βουλή η δήλωση περιουσιακής κατάστασης της προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά, για δύο έτη και συγκεκριμένα για το 2014 (χρήση 2013) και 2015 (χρήση 2014).

Στο πόθεν έσχες που αφορά το 2015 (χρήση 2014) δήλωσε βουλευτικά εισοδήματα 70.302,28 ευρώ εκ των οποίων τα 10.392,39 αφορολόγητα. Στην κατοχή της παραμένoυν δύο αυτοκίνητα μεσαίου κυβισμού ενώ οι τραπεζικές της καταθέσεις ανέρχονται σε 51879.21 ευρώ, ενώ αναφέρει και έναν τραπεζικό λογαριασμό με 52.426,20 ευρώ ο οποίος ανήκει στον πεθερό της, αλλά συμπειρλαμβάνεται στη δήλωση καθώς συνδικαιούχος είναι ο σύζυγός της. Σταύρος Θεοδωράκης Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Βουλή η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρου Θεοδωράκη, για δύο έτη και συγκεκριμένα για το 2014 (χρήση 2013) και το 2015 (χρήση 2014). Στο πόθεν έσχες που αφορά το 2015 (χρήση 2014) δήλωσε βουλευτικά εισοδήματα 53.017,14 ευρώ εκ των οποίων τα 4.036,33 αφορολόγητα. Στην κατοχή του παραμένoυν 4 ακίνητα και 6 οικόπεδα, 1 αυτοκίνητο και 3 μηχανές, ενώ οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 289.616,59 ευρώ. Σε πολλούς λογαριασμούς εμφανίζεται συνδικαιούχος με τη σύζυγο και την κόρη του. Δείτε όλα τα πόθεν έσχες υπουργών και βουλευτών Πόθεν έσχες 2014 (φορολογική χρήση 2013) Πόθεν έσχες 2015 (φορολογική χρήση 2014) Δείτε τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών σε μορφή PDF Αλέξης Τσίπρας Κυριάκος Μητσοτάκης Φώφη Γεννηματά Βασίλης Μιχαλολιάκος

Πάνος Καμμένος Βασίλης Λεβέντης

Σταύρος Θεοδωράκης Δημητρης Κουτσούμπας

