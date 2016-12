Αγρυπνος φρουρός: Αρσενικό σκυλί κρατά ζεστό το θηλυκό που έχει εγκλωβιστεί σε ράγες τρένου

Δεκέμβριος 28th, 2016 by Σταματίνα

Δυνατή φιλία, ένστικτο και αφοσίωση. Οι λέξεις είναι λίγες για να περιγράψουν τη δυνατή αγάπη ανάμεσα στα δυο σκυλιά που πέρασαν δυο ολόκληρες μέρες μέσα στο καταχείμωνο πάνω στις ράγες τρένου στην Ουκρανία. Η σκυλίτσα έμεινε ακινητοποιημένη λόγω του τραυματισμού της με τον πιστό της σύντροφο να μένει ξαπλωμένος δίπλα της για να την κρατά ζεστή. Κάθε φορά που πέρναγε το τρένο τα δυο σκυλιά κατέβαζαν τα κεφάλια της μέχρι να βρεθεί κάποιος να τους βοηθήσει. Σύμφωνα με τη Daily Mail όποτε οι ντόπιοι πλησίαζαν, ο Πάντα γάβγιζε για να τους απομακρύνει. Ηθελε με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τη Λούσι όπως την ονόμασαν οι ντόπιοι. «Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία τους. Με ειδοποίησε ένας φίλος πως δύο σκυλιά ήταν στις ράγες του τρένου επί δύο μέρες κοντά στο χωριό Tseglovka. Οταν φτάσαμε είδα πως το ένα από τα δύο δεν μπορούσε να κινηθεί, ήταν τραυματισμένο. Αλλά το αρσενικό την προστάτευε, μας γάβγιζε να μην πλησιάσουμε. Τότε είδα ένα τρένο να καταφτάνει και τρομοκρατήθηκα. Μόλις το άκουσε το αρσενικό σκυλί, πήγε κοντά στο θηλυκό και ξάπλωσε δίπλα της. Εσκυψαν και τα δύο και το τρένο πέρασε από πάνω τους. Αυτό το έκαναν επί δύο μέρες, το αρσενικό κρατούσε το θηλυκό ζεστό. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ένστικτο, αγάπη, φιλία, αφοσίωση;» δήλωσε ο Ντένις Μαλαφέιεφ στην Daily Mail. Ηταν αυτός που κατέγραψε και δημοσίευσε τις φωτογραφίες των δυο πιστών φίλων στο facebook. iefimerida

